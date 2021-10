FOTO. Marius Șumudică Jr. nu pune singur benzină în bolidul de 150.000 de euro. Câți bani i-a lăsat angajatului unei benzinării ca să-l ajute

Cel puțin asta reiese din cele mai recente fotografii realizate de fotoreporterii EVZ. Zilele trecute, Marius Șumudică JR. a ieșit la plimbare prin oraș, nu înainte de a opri într-o benzinărie pentru a-și alimenta bolid-ul în valoare de 150.000 de euro.

După ce i-a explicat angajatului de câți bani să pună benzină, tânărul a deschis un pic geamul și i-a înmânat banii, pentru ca acesta să intre el în benzinărie și să plătească în locul lui. Tânărul a avut grijă să-l cintească pe angajat, așa că pe lângă plata combustibilului, Șumi Jr a lăsat câteva bancnote și pentru angajat.

Șumudică Jr. știe valoarea banului, mai ales că a absolvit Academia de Studii Economice. De meserie metodis, el face parte din staff-ul tatălui său și îl ajută la echipele de club cu care este sub contract.

Celebrul antrenor i-a făcut cadou mașina de lux

Chiar dacă a început să câștige proprii bani, tânărul rămâne răsfățatul familiei, în mod special al tatălui său. Tehnicianul i-a oferit cadou un Audi R8, care are un preț car ajunge la 150.000 de euro.

„Băiatul e cu mine, e metodistul meu. Pe băiatul meu l-am certat toată viața că stătea până la 3-4 dimineața jucându-se. Știa toți jucătorii, mai bine ca mine. Eram înnebunit. Juca cu unii și acum mă ajută enorm. Mă ajută cu datele statistice, cu adversarii. Am câștigat un om. Am mare încredere în el. A venit cu CV-ul. Are școală în Portugalia și Anglai. Are cursuri făcute. Cursuri pe statistică, tot ce înseamnă date. Nu l-am angajat așa „Hai, bă, vino!”. El îmi dă datele și la antrenamentele mele. Aveam nevoie de un om în care să am încredere”, declara Șumudică conform gsp.ro.