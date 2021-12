FOTO. Cum și-a revenit fiul lui Tily Niculae după toate problemele de sănătate. Ce s-a întâmplat după ce micuțul a avut Covid-19

Dovadă sunt cele mai recente imagini cu el „în acțiune”. Fotoreporterii EVZ au întâlnit-o pe Tily Niculae într-un centru comercial din Capitală. Deși are experiență cu copiii, actrița abia ținea pasul cu micuțul. Cei doi erau singuri la cumpărături, semn că Tily face tot posibilul să aibă petreacă timp atât cu Sofia, acum în vârstă de 10 ani, dar și Radu.

Deloc mulțumit de locul în care se afla, Radu a profitat de faptul că mama lui vorbea la telefon și a încercat să exploreze cât mai mult lucrurile. Din nefericire pentru el, experiența lui Tily și-a spus cuvântul, astfel că nu reușea să se îndepărteze prea mult de lângă ea. În ciuda faptului că încă din primele luni de viață, micuțul a avut unele probleme de sănătate, este un copil care zâmbește mult, este energic și pozitiv. În această vară micuțul a suferit o arsură de gradul doi, arzându-se cu ciorbă, iar problemele păreau a fi fără sfârșit.

Când a scăpat de tratamentele și cremele pentru refacerea pielii, Tily a luat-o de la capăt după ce fiul ei a făcut o reacție alergică la medicamente. După ce a fost infectat cu COVID, băiețelul a dezvoltat o erupție cutanată la antibiotic, iar niciun medic nu reușea să-i dea de cap.

„Tot nu treceau bubele de pe corpul lui. O lună, două, trei și mă săturasem să tot încerc cu creme și cremuțe. Am luat doctorii la rând- dermatologia. Apoi alergologia. Știam că nu are alergii, cel puțin nu clinic și manifestat sub ochii mei. Dar nu reușeam să înțeleg ce sunt, de unde sunt. Mi-au recomandat să fac testul DAO. Nu a ieșit intoleranță la histamină scris alb pe negru, dar nici departe nu este. M-am reconectat cu Ani Crețu. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Să i se reîntoarcă înzecit. Ea a fost cea care m-a ghidat să fac analiza Zonulin din scaun. Din această analiză am aflat că are sindromul intestinului permeabil. Mi-a explicat ca la un copil, să înțeleg ușor. Știam că după infecția cu Covid ei bine, antibioticul i-a făcut ravagii în corp”, a povestiti Tily pe contul ei de socializare.