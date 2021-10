FOTO. Cu cine se întâlnește Alina Pușcaș când copiii sunt la școală și soțul ei la cabinetul stomatologic

Zilele trecute, după ce și-a rezolvat problemele cotidiene, Alina Pușcaș a venit în zona de nord a Capitalei pentru a lua prânzul alături de un bărbat, altul decât soțul ei, medicul Mihai Stoenescu. Fotoreporterii EVZ au întâlnit-o în momentul în care cobora din mașină.

Îmbrăcată lejer, ca pentru o zi care preconiza ploaie, Alina a venit singură la restaurantul unde își dăduse întâlnire. Acolo o aștepta nimeni altul decât Dacian Foldi, un cunoscut al showbiz-ului autohton. Deși au socializat, au râs și au depănat amintiri pe tot parcursul întâlnirii, cel mai probabil revederea dintre ei a fost una de ordin profesional.

Cine e Dacian Foldi ?

Pentru cine nu știe, Dacian Foldi este un fotograf cunoscut, omul din spatele proiectului The Storyalist. Artistul a devenit celebru nu doar datorită lucrărilor sale, ci prin asocierea cu diverse nume sonore din showbiz. De-a lungul timpului a lucrat cu Gina Pistol, Dana Rogoz, Inna, Deliric, Anda Adam, Nicoleta Nucă, Irina Rimes, dar și alți artiști cunoscuți de la noi. Așa că, cel mai probabil Alina dorea o colaborare cu fotograful, mai ales că în curând va fi ziua ei de naștere și poate și-ar dori niște imagini inedite de la petrecere. Sau poate vrea să lucreze cu el ședința foto la noua ei colecție de haine. Cert este că pe timpul întâlnirii cei doi nu au lăsat să se înțeleagă că ar fi ceva mai mult între ei decât o relație profesională.

A celebrat 2 ani de căsnicie

Nici nu ar avea motiv să-și îndrepte atenția către un alt bărbat sau cel puțin lasă să se înțeleagă că Mihai Stoenescu este iubirea vieții ei. Recent, ea și tatăl copiilor săi au împlinit 2 ani de când au zis „DA” în fața ofițerului de Stare Civilă și a celor trei copiii ai lor: Alexandru, Melissa și Iris. „După aproape 5 ani de relație, ne căsătoream, pe 12 octombrie 2019 ( cu puțin timp înainte de pandemie). Noi am abordat varianta inversă a tradiției. Primii 5 ani am fost ocupați să facem 3 copii și după aceea ne-am hotărât să facem și pasul. Doamne ajută să ne țină tot așa Dragostea-Nebuni, Pasionali, Răi, Buni, Supărați, Fericiți, Geloși, Rockeri, Părinți Nonconformiști și Iubitori…cu tot ceea ce ar trebui să simțim într-o relație completă”, a scris Alina la celebrarea celor doi ani de la cununia civilă.

Arată impecabil după trei sarcini

Alina Pușcaș este o mamă eroină nu doar pentru curajul pe care l-a avut atunci când a decis să facă trei copii unul după altul, ci și pentru modul în care a reușit să se refacă după fiecare sarcină. În 5 ani, Alina a dat naștere a trei copiii, însă silueta ei arată la fel ca atunci când partcipa la concursuri de Miss. Ce-i drept, prezentatoarea TV nu a mizat doar pe genă și a muncit din greu la sala de sport pentru a-și tonifia corpul și pentru a avea o siluetă perfectă.