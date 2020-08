Alina Pușcaș, la vârsta de 34 de ani și după trei nașteri are un corp de invidiat.

Tânăra prezentatoare a fost recent în concediu, în Grecia, unde a petrecut câteva zile pe plajele însorite de acolo.

Aceasta și-a etalat silueta în costum de baie și a atras multe priviri. Deși a trecut prin trei nașteri, vedeta de televiziune are forme frumoase. Acest lucru a fost apreciat de toți cei care i-au văzut pozele din vacanță.

„Vrem să vă vedem mereu așa în formă. Sunteți admirabilă”, ”Ești superbă”, ”Ești admirabilă”, ”Nu am cuvinte”, ”Frumoasă”, ”Cât de frumoasă poți să fii”, ”Hot mama”, i-au transmis prietenii virtuali Alinei Pușcaș.

În anul 2015, în luna august, Alina Pușcaș a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care este căsătorită din vara lui 2017.

În luna octombrie a anului 2017, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia. În luna august a anului 2019, Alina Pușcaș a devenit mămică pentru a treia oară, aducând pe lume o fetiță, Iris.La a treia naștere a fost ceva mai dificil decât la celelalte două.

„Sâmbătă dimineața, la ora 6, m-am prezentat la clinică, la ora 8 eram deja pe masa de operație iar la 8:30 eram în salonul de terapie intensivă, procedură standard după orice naștere, pentru o monitorizare cât mai precisă. În jur de ora 16:00 am fost mutată în rezervă și tot atunci am început să merg singură prin rezervă și pe culoare. Operația a fost excelentă, deși îmi era foarte teamă, fiind la a treia cezariană. Nu am avut deloc durere post operație, nu am cerut calmante pentru că nu am avut de ce, lucru care m-a uimit, recunosc. Iris s-a născut cu aceeași greutate pe care au avut-o la naștere Alex și Melissa, adică 2800 kg, este foarte bine, mănâncă, nu mult, doarme mult și cred că până acum am auzit-o plângând numai în momentul în care a fost scoasă din burtică.”, a spus Alina Pușcaș

În urmă cu două luni, Alina Pușcaș a fost testată pozitiv cu noul coronavirus și a fost internată la spitalul militar mobil din incinta „Ana Aslan”, unde a stat timp de 16 zile.

Alina Pușcaș a vorbit recent despre experiențele prin care a trecut după ce a fost externată.

„Am avut fericirea de a nu fi dată afară dintr-un magazin sau alungată dintr-un parc. Dar, înainte să se testeze Marcel Pavel și presa bubuise peste tot, s-a creat o panică generală. Drept urmare, s-a întâmplat ca anumiți părinți de la grădinița la care am copiii, să-și manifeste cumva nemulțumirile”, a spus ea, potrivit tacataca.prosport.ro