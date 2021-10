FOTO/ Chef Foa revine la emisiunea care l-a făcut celebru. „Pasiunea pentru gătit a cuprins toată România”

Pasionat de mic de bucătărie și încurajat de toată familia să urmeze această meserie, Foa a devenit unul dintre cei mai apreciați bucătari de la noi. Telespectatorii fideli ai show-ului „MasterChef” îl știu pe Foa drept un tânăr carismatic, dar destul de critic atunci când vine vorba de preparatele concurenților.

Cine nu l-a urmărit în ultimii ani, cu siguranță va rămâne șocat de transformarea chef-ului. Așa cum se vede și din cele mai recente fotografii realizate de fotoreporterii EVZ, Foa și-a lăsat barbă și părul lung, dar mai ales și-a schimbat complet stilul vestimentar. Outffit-urile lui excentrice relevă exact starea lui de spirit și inventivitatea din bucătărie.

„Mă bucur să revin la MasterChef acum, într-un moment în care pasiunea pentru gătit a cuprins toată România. În ultimul an, am senzația că sunt într-o bucătărie imensă, care fierbe de forfotă să scoată cele mai bune preparate. Sub această presiune descoperi cele mai bune talente. Cam așa cred că va fi noul sezon MasterChef. Mai mult, având în vedere partenerii de jurizare pe care îi am, va fi senzație. Mai mult, având în vedere partenerii de jurizare pe care îi am, va fi senzație. De Joseph mă leagă multe amintiri, iar cu Radu am avut chimie de la primele probe pentru filmări. Fiecare dintre noi are abordări diferite ale bucătăriei, așa că tot acest proces va fi foarte interesant atât pentru noi, dar mai ales pentru concurenți”, a povestit Chef Foa înainte de a debuta cu un nou sezon MasterChef.