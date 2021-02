Fotbalist de top, amendat. Astfel, clubul Newcastle United l-a amendat pe atacantul brazilian Joelinton cu suma de 200 de lire sterline (220 euro) pentru că s-a dus la frizer, deşi această activitate este interzisă în timpul lockdown-ului din Marea Britanie.

Joelinton, transferat pentru 40 milioane euro de la Hoffenheim în iulie 2019, a postat pe reţelele de socializare o fotografie în timp ce era tuns, în condiţiile în care frizeriile sunt închise conform lockdown-ului decretat la începutul anului.

Reprezentanții clubului Newcastle United au anunțat încă de săptămâna trecută că atacantul în vârstă de 24 de ani va fi sancționat. „Suntem dezamăgiţi de Joelinton. Există protocoale clare”, au transmis aceștia.

Fotbalist de top, amendat. Ce spune frizerul

Conform declaraţiilor făcute de frizer la BBC, acesta a tuns mai mulţi fotbalişti. Doar că aceştia nu şi-au postat fotografii cu noua frizură pe reţelele de socializare. Totuşi, conform frizerului, tunsoarea a avut loc înainte de filmarea unui spot publicitar. Fapt care este permis conform legilor actuale. În acest sezon, Joelinton a disputat 21 de meciuri şi a marcat trei goluri în toate competiţiile. Newcastle, aflată pe locul 16 în Premier League, cu 22 de puncte, va juca sâmbătă cu Southampton.

Newcastle United Football Club (cunoscut și ca The Magpies sau The Toon) este un club de fotbal profesionist englez, cu sediul în Newcastle upon Tyne. Activează în Premier League și este al optulea club din Anglia din punctul de vedere al palmaresului, luând în considerare toate rezultatele din 1888 încoace.

Clubul a fost fondat în 1892, după unirea a două cluburi locale, Newcastle East End și Newcastle West End. Și de atunci a jucat pe St James’ Park, vechiul teren al lui Newcastle West End. Suporterii lui Newcastle United se numesc pe ei înșiși „Toon Army”. Rivalii locali ai lui Newcastle sunt Sunderland A.F.C., cu care a disputat derbyul Tyne-Wear din 1898.