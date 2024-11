Decizie fără precedent la Amsterdam. Suporterii italieni nu vor avea acces la meciul Ajax-Lazio

Fotbal în Europa League. Primăria Amsterdam a luat o decizie fără precedent pentru meciul dintre Ajax - Lazio Roma, din 12 decembrie. Astfel, accesul suporterilor italieni va fi interzis pe stadion pentru a evita posibile violențe.

Oficialii municipalității olandeze se tem de posibile manifestaţii „de extremă dreapta, antisemite şi rasiste”. Decizia autorităților vine la trei săptămâni după ce capitala olandeză a fost zguduită de violenţe, tot în urma unui meci de fotbal.

Meciul dintre Ajax Amsterdam și Lazio Roma este programat pentru 12 decembrie, în Europa League. Partida de fotbal se va juca fără suporterii italieni ai formației din Roma. Primăria Amsterdam a decis să nu-i primească pe stadion după consultări între primar, şeful poliţiei şi procurorul general. Decizia fost anunțată printr-un comunicat de presă.

Autoritățile olandeze vor să evite violențe de genul celor care au avut în urmă cu trei săptămâni, la partida dintre Ajax şi Maccabi-Tel Aviv. În noaptea de 7 spre 8 noiembrie, suporterii echipei israeliene au fost atacați și bătuți pe străzile Amsterdamului, în atacuri calificate drept antisemite de Ţările de Jos şi de mai multe ţări occidentale.

Poliția locală a acuzat provocări ale fanilor israelieni, înainte de jocul de fotbal. Potrivit autorităților, înainte de meciul de fotbal tensiunile au escaladat după ce suporterii israelieni au scandat sloganuri anti-arabe, au vandalizat un taxi şi au ars un steag palestinian.

