Anghel Iordănescu, în vârstă de 70 de ani, este suspect de COVID-19, după ce fostul selecționer al naționalei României a prezentat mai multe simptome.

În acest moment, fostul selecționer Anghel Iordănescu se află în izolare până la aflarea rezultatului, iar fiul său Edi este foarte încrezător că tatăl său va depăși aceste probleme de sănătate cu bine.

Tot el a oferit și primele declarații pe subiect. Tânărul susține că legenda s-a simțit rău în urmă cu câteva zile, menționând chiar și faptul că acesta ar fi făcut febră într-una dintre nopțile în care i-a fost rău.

„Din fericire, nu pot să confirm vestea asta. S-a simțit rău acum vreo 2-3 zile. Are gust, are miros, nu sunt semne clare, dar s-a simțit rău, în sensul că l-a durut capul destul de tare și noaptea a făcut și un pic de temperatură. A decis să meargă și să-și facă toate analizele. Așteptăm răspunsul la toate analizele, este sub observație, sub control, i-a luat sânge, i-a făcut și testul”, a declarat Edi Iordănescu.

Acesta a mai spus că de atunci, starea tatălui său s-a mai ameliorat, indicând că este puțin probabil ca boala să evolueze negativ.

„Întâmplarea face că de atunci se simte mult mai bine, nu s-a agravat. El și sora s-au izolat. Mama a fost plecată ceva timp de acasă, a plecat cu fratele meu mai mic, au fost într-un concediu. Tata a rămas în București, urma să plece împreună, dar am preferat toți să avem grijă, să fim precauți, iar ei stau separat față de noi restul.

Ideea este că în primă fază nu s-a gândit la asta. Ulterior s-a gândit să elimine scenariul ăsta și a făcut testul. Inițial se gândise la alte lucruri, că poate a răcit. Sper să fie totul ok și să nu fie probleme”, a declarat Edi Iordănescu, la Digi Sport.