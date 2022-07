Fostul șef de campanie al lui Trump acuză că fostul președinte este înconjurat de profitori

„Cred că mulți oameni au pus banii pe primul loc în relația lor cu Donald Trump”, a spus Lewandowski în timpul unei apariții la Real America’s Voice. „Ei vor ca el să candideze pentru că este bine pentru ei sau pentru că ei cred că există o oportunitate de a-l pedepsi”, a adăugat el.

Lewandowski a condus campania prezidențială a lui Trump din 2016. În timpul emisiunii, el a mai spus că mulți dintre susținătorii lui Trump se prefac doar că îl susțin, astfel încât să poată „să-l pedepsească ulterior”.

Lewandowski a fost angajat ca și comentator politic la Fox News și CNN în 2016, după demiterea sa. Cu toate acestea, el a semnat un acord de confidențialitate cu Trump care îi interzicea să facă remarci negative despre fostul președinte.

În 2017, a fost coautor al unei cărți împreună cu David Bossie, care a lucrat cu el la campania lui Trump, intitulată „Let Trump Be Trump: The Inside Story of His Rise to the Presidency”. Deși Lewandowski nu a menționat niciun nume, mai mulți foști colaboratori ai lui Trump s-au rupt de fostul președinte și au publicat informații care detaliază experiențele lor sub administrația sa.

Concediat pentru avansuri sexuale

Printre acestea se numără oficiali precum fostul secretar al Apărării, Mark Esper, fostul secretar de presă al Casei Albe, Stephanie Grisham, fostul procuror general, Bill Barr, fostul consilier pentru securitate națională, John Bolton și fostul consilier pentru Covid-19, Scott Atlas. Lewandowski a declarat că un „grup mic” de asistenți ai lui Trump, inclusiv el însuși, Bossie și Dave Scavino, i-au rămas loiali fostului președinte și „au în atenție interesele sale”.

Cu toate acestea, nu este clar dacă Lewandowski mai are vreo legătură cu Trump. Angajat în 2020 pentru a conduce Make America Great Again Action al lui Trump, Lewandowski a fost concediat în septembrie, după ce un donator republican l-a acuzat că a făcut avansuri sexuale. În aceeași lună, un purtător de cuvânt al lui Trump a scris pe Twitter că Lewandowski „nu va mai fi asociat cu Trump World”, potrivit Business Insider.