Fost șef al CNAS, Lucian Duță explică de ce vor câștiga spitalele private și vor pierde cetățenii României! Duță scrie că pe Facebook că „va fi reformă în sănătate, dar mai ales la Polisano și Sanador! Și cred că au de ce să se bucure! În nici un caz, reforma nu va fi în beneficiul marii majorități a cetățenilor!”.

Pentru inițiații sistemului, ceea ce vrea să facă Victor Costache reprezintă un pericol pentru țară – pacienții vor avea doar de pierdut de pe urma reformei în sănătate, în timp ce privații își vor rotunji conturile, savurând distrugerea spitalelor de stat.

„Finanțarea din bani publici a prestatorilor de servicii private de sănătate se face și în prezent și nu este nicio noutate! Am fost și sunt susținătorul ideii că, cei care își permit și doresc, trebuie să aibă alternativă la sistemul public! Dar…”, scrie Duță pe Facebook, apoi detaliază: „Accesul privaților la banii publici trebuie făcut în anumite limite pentru că altfel riști să nu mai ai cu ce să finanțezi sistemul public! Sistem public care dă acces la servicii gratuite, negrevate, deci, de nicio coplata și de care are nevoie cel puțin 80-85% din populație! De asemenea costul decontat de CNAS pentru orice serviciu medical are în spate un calcul care ține în echilibru atât resursa financiară, dar și cât mai multe nevoi ale pacienților! Cu alte cuvinte, în limita bugetului se încearcă finanțarea unui număr cât mai mare de servicii medicale și cât mai diversificate pentru a acoperi toate patologiile!”.

Lucian Duță arată că toate contractele pe care CNAS le are în prezent cu piața privată de sănătate „au o caracteristică comună: măi, furnizorule privat, îți plătesc și ție același serviciu ca la stat, dar nu ai voie, atâta timp cât folosești resursa publică, să pui niciun fel de coplată! Cu alte cuvinte, s-a urmărit inclusiv protejarea pacienților care foloseau banii CNAS și se adresau privaților, pentru a nu se trezi că trebuie să plătească coplăți pe care nu și le permiteau!”.

Și, totuși, fostul șef CNAS susține că „marea ticăloșie a început o dată cu ordonața 27/2019 dată de Sorina Pintea (ex-ministru al Sănătății), care răstoarnă tot ce am descris mai sus!”. Însă, problema este că, „din păcate, și actuala conducere a ministerului Sănătății face la fel, la un nivel și mai ridicat! Pe scurt ,efectele ei pot fi sintetizate astfel: CNAS plătește servicii medicale publice și private, dar acestea din urmă pot fi grevate de coplată nelimitată!”.

Atunci, unde este avantajul pacientului, se întreabă Lucian Duță!? Niciunde, răspunde tot el: „Păi, oameni buni, nu trebuie să fi comunistoid (cum zice actualul ministru) ca să nu observi că așa-zisa reformă nu înseamnă decât faptul că banii publici care merg spre privat NU mai produc servicii gratuite, ci doar profituri pentru așa-zișii investitori privați!”.

În finalul articolului, Lucian Duță dezvăluie tentaculele caracatiței care a cuprins sistemul de sănătate din România.

Vorbind despre investitorii privați din sănătate, Duță scrie: „Să vezi ce – și-au propulsat în toate posturile de decizie (ministru, președinte CNAS și secretarul de stat) proprii angajați! Și care ne spun că fac reformă în interesul pacienților! Care pacienți, domnule? Va răspunde ministrul – păi, ăia care își pot permite să plătească la noi! Păi, și cu restul, ar întreba o voce timidă? Tu să taci, că ești comunistoid – ar răspunde ministrul (angajat la Polisano) sau președintele CNAS (angajat Polisano) sau secretarul de stat (angajat Sanador)!”.

Cu alte cuvinte, Lucian Duță trage concluzia că „DA,va fi reformă! Pentru Polisano și Sanador! Pentru că vor primi mulți bani publici și foarte mulți bani din buzunarul pacienților! În rest, 80-85% din pacienți vor merge tot la stat, unde vor primi servicii și mai putine, și mai proaste decât în prezent!”.

