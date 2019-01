Fostul președinte ANAF: „Atât de mare este disperarea și lipsa de bani, incat Guvernul a început sa bage mâna în banii firmelor"

Fostul președinte ANAF, Gelu Diaconu susține că Guvernul se confruntă cu o acută lipsă a banilor. Din acest motiv apelează la metode care lovesc în firme. Acesta mai explică că acesta este motivul pentru care rambursările de TVA din decembrie nu au fost plătite nici până astăzi, situație care nu a avut loc în anii trecuți.





Fost președinte al ANAF în perioada 2012-2016, Gelu Diaconu a afirmat că disperarea Guvernului după bani a atins apogeul.

"Atat de mare este disperarea si lipsa de bani, incat au inceput sa bage mâna în banii firmelor!

A doua tranșă din rambursarile de TVA din decembrie nu a fost platita antreprenorilor nici pana azi, 11 ianuarie! Asta in condițiile in care, în anii anteriori guvernării PSD Dragnea, în luna decembrie se rambursa cea mai mare suma fata de celelalte luni ale anului. Tocmai pentru ca nivelul redus al deficitului bugetar permitea chiar dublarea sumei rambursate din TVA în ultima luna din an! De altfel, sunt companii care amenință foarte serios ANAF cu darea în judecata. Le-as sugera acestora sa lase ANAF in pace si sa ii dea în judecata pe Orlando si Darius, cei doi măsluitori ai realității finanțelor tarii. Si pe Dragnea sa il lase în pace! Pentru ca el, ca orice lider politic responsabil, se ocupa acum de presedintia Consiliului European", s a scris fostul președinte ANAF, Gelu Diaconu pe Facebook.

