Fostul premier al Norvegiei, investigat pentru presupuse legături cu Jeffrey Epstein

Premierul Norvegiei, Thorbjørn Jagland, este vizat de o anchetă penală deschisă în Norvegia, în urma apariției unor documente care indică posibile fapte de corupție legate de contactele sale cu Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat. Investigația este desfășurată de Økokrim, autoritatea centrală a Norvegiei pentru combaterea criminalității economice și a infracțiunilor de mediu, conform publicației Politico.

Potrivit unui comunicat transmis luni seara, Økokrim a confirmat că a deschis o investigație oficială împotriva fostului prim-ministru norvegian, care a ocupat și funcțiile de președinte al Comitetului Nobel Norvegian și secretar general al Consiliului Europei.

Directorul Økokrim, Pål K. Lønseth, a declarat că există motive rezonabile pentru inițierea anchetei, având în vedere pozițiile publice deținute de Thorbjørn Jagland în perioada la care se referă documentele făcute publice.

Autoritățile au precizat că ancheta va analiza dacă Jagland a primit „cadouri, călătorii sau împrumuturi” în legătură cu funcțiile sale oficiale.

Primele informații despre relația dintre Thorbjørn Jagland și Jeffrey Epstein au fost publicate în noiembrie 2025. Potrivit acestora, în 2018, Epstein i-ar fi cerut lui Jagland să faciliteze un contact cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Jagland ar fi răspuns că urma să se întâlnească cu un asistent al acestuia și că va aduce subiectul în discuție. Nu există informații care să confirme că o întâlnire a fost organizată.

Numele lui Jagland apare și în documente mai vechi. Într-un e-mail din 2012, acesta îi menționa lui Epstein existența unor „fete tinere extraordinare” în Albania. Într-un alt mesaj, din 2013, Jagland scria:

„Am văzut fotografii ale insulei tale și ne-ar face plăcere să o vizităm”.

Ulterior, Jagland a declarat publicației VG că nu a fost niciodată pe insula deținută de Epstein.

În calitate de fost secretar general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland beneficiază de imunitate față de urmărirea penală. Ministrul norvegian de externe, Espen Barth Eide, a anunțat că va solicita oficial ridicarea acestei imunități.

Consiliul Europei a confirmat că a primit solicitarea și că aceasta va fi analizată. Instituția a precizat că a desfășurat o anchetă administrativă internă în lunile decembrie și ianuarie.

„Am putut stabili că domnul Epstein a participat de cel puțin două ori la evenimente organizate la reședința oficială a secretarului general. Nu există indicii că aceste întâlniri au avut legătură cu activități oficiale ale Consiliului Europei”, se arată într-un comunicat transmis presei.

Totodată, instituția a confirmat că Jagland a fost găzduit, în anumite deplasări, în reședințe private asociate în presă cu Epstein, fără a exista dovezi că aceste vizite ar fi avut caracter oficial.

Avocatul lui Thorbjørn Jagland, Anders Brosveet, a declarat pentru VG că salută deschiderea anchetei. „Așteptăm cu calm rezultatul. Este important ca domnul Jagland să primească o clarificare oficială din partea Økokrim, nu speculații din spațiul public”, a afirmat acesta.