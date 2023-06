Fostul premier Vlad Filat vrea să scape de antecedentele penale pentru corupţie şi să revină în politică

Planurile lui Filat pentru a avea cazierul curat

Vlad Filat a declarat într-un interviu pentru portalul Unimedia.info că va solicita rejudecarea cauzei, în care a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Fostul premier a precizat că avocaţii săi lucrează asupra cererii care se bazează pe hotărârea CEDO ce a constatat că i s-a încălcat dreptul la un proces echitabil.

„Am văzut forma finală a cererii de revizuire, pe care urmează să o depunem în urma hotărârii CEDO de condamnare a Republicii Moldova pentru un proces inechitabil la care am fost supus. Acum am dreptul la acest proces echitabil, care din nou va lua timp. După ce a fost pronunțată hotărârea CEDO, s-au făcut ședințe la Ministerul Justiției, cum să facem, cum să mușamalizăm, cum să stopăm parcursul acesta de revizuire. Hotărârea CEDO și această cerere nu duce la o soluție în situația mea, asta înseamnă că eu merg de la început să trec întreg procesul, dar deja public. Ei sunt obligați să accepte cererea de revizuire”, a menționat Vlad Filat.

Precizăm că, în 2019, Curtea Supremă de Justiţie a respins irevocabil cererea de revizuire a dosarului, depusă de avocaţii fostului şef al Guvernului.

Se vrea din nou la şefia PLDM

Vlad Filat a anunţat că se gândește să candideze la funcția de președinte al Partidului Liberal Democrat (PLDM), pe care l-a fondat şi l-a condus până a fi reţinut, în octombrie 2015.

„La Congres se va alege președintele partidului. Nu am să cochetez acum și nu am sa spun că nu știu dacă am sa fiu votat. De gândit mă gândesc, dar decizia de a candida în funcția de președinte al PLDM, vă spun foarte sincer, nu am luat-o și nu cochetez, pentru că eu înțeleg că dacă voi candida, sa mă ierte colegii că anticipez, eu voi fi votat. Eu privesc acest exercițiu nu pentru a obține o funcție, eu am fost acolo. Eu am fost fondator al acestui partid, am fost președintele acestui partid, am fost prim-ministru, am avut putere. Pentru mine, nu asta este important, dacă putem împreună, într-o formulă sau alta să ajutăm să mișcăm lucrurile înainte este bine, dar dacă nu, eu am destulă rațiune și caracter ca să fac și un pas înapoi sau într-o parte, dacă e cazul”, a declarat fostul şef al Cabinetului de miniştri.

Inculpat într-un dosar pentru spălare de bani

Vlad Filat este învinuit într-un alt dosar penal, aflat pe rol la Judecătoria Chişinău. Procurorii îl acuză că, în perioada anului 2013, a spălat bani în proporții deosebit de mari, utilizând un intermediar cu care se afla în relații de afinitate, pentru realizarea transferurilor. Astfel, la 1 iulie 2013, învinuitul ar fi încheiat un contract de asistență în campania electorală pentru un partid politic la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu o companie de consultanță din Washington, SUA. Pentru serviciile contractate, învinuitul ar fi achitat către compania nerezidentă, suma totală de 12.847.902 lei, efectuând periodic transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediar, în care erau depozitate mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii. Conform probatoriului, s-a stabilit că mijloacele bănești menționate, originea cărora se dorea camuflată, au fost primite de către învinuit urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență și corupere pasivă.

Pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, legea prevede o pedeapsă cu închisoare de la cinci la zece ani. Fostul premier pledează nevinovat.