Social Fostul ministru Tudorel Toader a pierdut primul tur al alegerilor pentru funcția de rector







Tudorel Toader, rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a pierdut primul tur al al alegerilor pentru un nou mandat în fruntea universităţii. Profesorul Liviu Maha a avut cu 30 de voturi mai mult. Cei doi se înfruntă peste o săptămână într-un al doilea tur de scrutin pentru funcţia de rector.

Tudorel Toader, pe locul 2

Profesorul Liviu Maha de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a obţinut 222 de voturi, în timp ce Tudorel Toader a înregistrat 191 voturi. Mai multe surse au declarat că Tudorel nu are cum să câștige mai multe voturi ca Liviu Miha în al doilea tur și că acesta ar putea fi sfârșitul carierei sale.

„Toader nu mai are de unde aduna voturi în turul doi, are şanse reduse să câştige competiţia”, au precizat aceleaşi surse. Fostul ministru al justiţiei din timpul lui Liviu Dragnea era considerat favorit pentru a câştiga un nou mandat de rector. El are deja două mandate în fruntea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, potrivit Libertatea.

Când va avea loc turul al doilea

Turul al doilea va avea loc săptămâna viitoare, pe 18 martie, cei doi candidaţi având la dispoziţie încă o săptămână pentru a organiza întâlniri în facultăţi sau dezbateri publice pentru a-şi prezenta planurile manageriale.

Prof.dr. Liviu Maha a spus că va continua să discute cu membrii comunității academice, prezentându-și ca până acum planul managerial. El a mai declarat că este surprins de numărul mare de voturi.

Ce spune profesorul Liviu Maha

„Rămânem în același ritm, de a sta de vorbă cu colegii, de a răspunde întrebărilor, de a câștiga încrederea”, a declarat prof.dr.Liviu Maha. „A fost prezență mare, asta înseamnă clar că membrii cu drept de vot au avut opțiuni. A existat o mobilizare mare, mai ales în prima parte a zilei. Prezența mare la vot este în general un semn bun”, a menționat profesorul.

Ceilalți candidați sunt Mihaela Onofrei -128 de voturi, Gabriel Mursa – 121 de voturi, Tudor Luchian – 44 de voturi, Adrian Muraru -15 de voturi.