Fostul internațional Ion Geolgău neagă că a cerut mită. Oficialul FRF, acuzat că a luat bani pentru ca fotbaliștii să ajungă la loturile naționale

Ion Geolgău, directorul departamentului de scouting al Federației Române de Fotbal (FRF), a negat informațiile privind faptul că ar fi cerut mită pentru ca unii fotbaliști să ajungă mai ușor la loturile naționale. Fostul fotbalist a transmis că a fost dezamăgit când a citit declarațiile antrenorului Marius Iurea, despre care a spus că îl cunoaște personal. Geolgău a mai adăugat că își aduce aminte de acțiunea echipei naționale de juniori din toamna anului 2018, dar că nu s-a întâlnit cu Iurea, precum acesta a declarat.

În plus, fostul fotbalist al Universității Craiova a subliniat că el nu s-a ocupat de organizarea selecției jucătorilor, nici de organizarea transportului jucătorilor sau părinților. Singurul loc în care Geolgău și Iurea ar fi putut să discute ar fi fost terenul de joc, unde oficialul FRF susține că nu s-a întâlnit cu antrenorul. „Dezmint categoric afirmațiile făcute de domnul Iurea, afirmații care mi se par demne de un scenariu de film negru, cu încăperi insalubre, podea umedă și mizerie. Credeți că eu, Ion Geolgău, sunt responsabil cu preluarea părinților de la aeroport și cazarea acestora? Este absurd!”.

Oficialul FRF a mai adăugat că niciodată nu s-a simțit mai „mâhnit” din cauza fotbalului precum este acum. Geolgău activează în acest sport de 50 de ani și susține că merită mai mult respect pentru că s-a dedicat complet „sportului rege”. „Nu am luat nici măcar o cafea de la un părinte. Ba din contră, dacă situația a făcut ca eu să mă aflu la masă cu un părinte, eu am fost cel care am achitat cafeaua respectivă. Nu am primit un euro din partea vreunui părinte și mereu mi-am făcut meseria în mod corect, obiectiv, fără a avantaja sau a dezavantaja pe cineva”.

Ion Geolgău susține că este calomniat

Ion Geolgău este director al Departamentului de Scouting din Federația Română de Fotbal, funcție care nu îi oferă dreptul de a se implica în selecția la loturile naționale. Fostul sportiv a mai adăugat că sunt în jur de 12 membrii din Comisia Tehnică a FRF și antrenori care aleg jucătorii selecționați pentru acțiunile echipelor naționale, iar fiecare copil primește un punctaj. Acesta este calculat în funcție de parametrii fizici ai fotbaliștilor din timpul antrenamentelor. Ulterior, selecționerul se ocupă de lista cu jucătorii care vor fi chemați la echipa națională.

„Nu am intervenit niciodată la niciun selecționer pentru un anume jucător și de-a lungul timpului au fost mulți selecționeri la loturile de juniori. Unii au plecat la mai bine, la alții s-a renunțat pentru că nu și-au atins obiectivele. Niciunul dintre aceștia nu poate spune că selecția i-a fost influențată de Ion Geolgău! Pot înțelege că un tată își dorește binele pentru copilul lui și e normal să creadă în el și să aibă impresia că ar merita să fie la lotul național. Însă nu trebuie să lase frustrarea să îl facă să arunce cu noroi în cei ce l-au evaluat altfel pe acesta”.

Geolgău îl va da în judecată pe Marius Iurea

Oficialul FRF a mai adăugat că se simte calomniat de către Marius Iurea pe care îl va da în judecată pentru a-și demonstra nevinovăția. Geolgău a spus că a discutat deja cu avocatul lui pentru a lua cea mai bună decizie în acest caz. Fostul fotbalist a ținut să sublinieze că a observat că există o campanie de denigrare împotriva departamentului tehnic al FRF. „Știu bine cine o orchestrează și știu și de ce. Îl rog să își vadă de treabă în ceea ce mă privește, să nu mă mai folosească pe mine sau pe alți colegi din FRF ca pe niște ținte pentru a-și promova propriile interese”, a spus Geolgău într-un comunicat emis de FRF.

Mai mulți părinți au reclamat faptul că le-au fost ceruți bani în schimbul convocărilor copiilor lor la loturile naționale. Cazul lui Cătălin Cîrjan, jucătorul lui Arsenal care a criticat FRF pentru că nu a fost chemat la echipa națională de tineret, i-a făcut pe mulți dintre părinți să vorbească despre ceea ce se întâmplă în instituția condusă de Răzvan Burleanu. Ulterior, Marius Iurea, antrenor timp de 11 ani la echipa de juniori a lui Dinamo Berlin, a declarat că și copilul lui a fost neîndreptățit în anul 2018, când avea 16 ani, potrivit Digisport.ro.