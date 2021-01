Fostul europarlamentar Marian Zlotea condamnat la închisoare. Sentința este definitivă și nu mai poate fi atacată.

Potrivit unei informații de ultimă oră, Zlotea ar fi fugit din țara înainte de pronunțarea sentinței. El s-ar afla într-o altă țară în care se spune că ar fi solicitat statut de refugiat politic.

„În 4 decembrie 2020 am fost amenințat că dacă nu voi renunța la monitorizarea procesului electoral din 6 decembrie voi primi o condamnare cu executare în acest dosar. Motiv pentru care nu am mai participat și am plecat din țara și nu am asistat la monitorizarea electorală pe care o desfășuram in calitate de președinte al ATRNU! În acest moment, știind de această înscenare de sentință care urma să mi se pregatească am părăsit Romania și, la fel ca fostul meu coleg din Parlamentul European, spaniolul Carles Puigdemont, am cerut statut de refugiat politic în altă țară”, a scris Marian Zlotea într-o postare pe Facebook.

În prezent, Marian Zlotea, deține funcția de consilier la cabinetul președintelui Consiliului Concurenței.

Fostul europarlamentar Marian Zlotea condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare

El a fost condamnat pentru mai multe infracțiuni. Trafic de influență, luare de mită, constituire de grup infracțional organizat și instigarea la luare de mită. S-a decis, de asemenea, confiscarea sumei de 263.000 lei de la fostul europarlamentar.

Marian Zlotea a fost acuzat de procurori că îi obliga pe salariații Autorității Naționale Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor(ANSVSA) să cotizeze lunar la PDL. El este judecat în acest dosar din 2015, iar prima hotărâre a fost pronunțată în 2018. Atunci, Zlotea a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare.

Zlotea fusese condamnat în primă instanța de Tribunalul București la doi ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită în formă continuantă pe vremea când era președinte al ANSVSA. Miercuri, magistrații CAB au stabilit o pedeapsă de 8 ani și jumătate de închisoare, scrie RomâniaTV.

Zlotea va ataca decizia la ÎCCJ, la CEDO

„Voi ataca acestă decizie la ÎCCJ, la CEDO, la toate instituțiile europene abilitate care mă pot ajuta să-mi dovedesc nevinovăția. Oricine va avea curiozitatea de a citi acest dosar va vedea că nu există nicio probă care să mă incrimineze. Platesc acum exclusiv pentru simplul fapt că nu am plecat capul în fața deținătorilor puterii absolute.

Ultimele alegeri parlamentare și tot ce s-a întâmplat cu acestea sunt dovada clară că democrația a fost confiscată în această țară. (…) Cu probele și dovezile pe care le am, inclusiv înregistrările din dosar care îmi dovedesc nevinovăția, îmi voi căuta dreptatea la CEDO”, a mai scris Marian Zlotea pe pagina sa de Facebook