Nathan Gill, fost deputat european din Țara Galilor, a recunoscut că a acceptat mită pentru a face declarații favorabile Rusiei în perioada în care a activat în Parlamentul European.

Pe 27 septembrie 2025, el și-a recunoscut vinovăția pentru opt capete de acuzare de luare de mită între decembrie 2018 și iulie 2019 și, potrivit avocatului său, este de așteptat să fie condamnat la închisoare.

Fostul lider galez al partidului de dreapta Reform UK, succesor al Brexit Party condus de Nigel Farage, a admis că a primit bani de la Oleg Voloshyn, fost deputat ucrainean sancționat de SUA pentru colaborarea cu Kremlinul, în schimbul unor declarații favorabile Rusiei.

Gill a fost deputat european pentru UKIP și Brexit Party între iulie 2014 și ianuarie 2020. În mai 2021, acesta a părăsit Reform UK după ce nu a reușit să obțină un mandat în parlamentul galez.

Procurorul Mark Heywood a declarat în instanță că mesajele WhatsApp dintre Gill și Voloshyn conțineau detalii despre un acord prin care fostul deputat european urma să pună întrebări în Parlament, să contacteze oficiali de rang înalt din Comisia Europeană, să facă declarații și să organizeze evenimente.

Potrivit acuzațiilor, Gill ar fi facilitat și contactul altor deputați europeni cu postul de televiziune 112 Ukraine, închis în 2021 ca parte a sancțiunilor aplicate proprietarului său, omul de afaceri pro-Rusia Taras Kozak.

Labour Wales a cerut ca Nigel Farage să clarifice ce știa despre implicarea lui Gill. În replică, Reform UK a transmis: „Aceasta este disperare pură din partea Partidului Laburist galez, care este respins de public și scade în sondaje. Astfel de jocuri politice de tip mocirlă nu au loc în Țara Galilor.”

De la începutul războiului din Ucraina, mai mulți politicieni din UE ar fi ajutat Kremlinul.