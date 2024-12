Monden Fostul concurent de la Survivor, exemplu de „așa da”. Cum a fost surprins Alex Delea







Alex Delea, care a devenit celebru după ce a concurat la Survivor, continuă să facă fapte bune. După ce a ajutat un pisic să își găsească stăpâni, acum ”războinicul” a fost surprins într-o altă ipostază.

Alex Delea ajută oamenii la nevoie

Cunoscut după ce a participat la emisiunea concurs, Survivor, Alex Delea continuă să arate că este un promotor al faptelor bune. Acesta a fost pozat de un prieten în timp ce ajuta o bătrână. I-a cărat plasele și a ajutat-o până acasă. De altfel, ”războinicul” promovează astfel de activități și tot timpul își ajută mama. Mai ales că în copilărie lucrurile nu au fost tocmai în regulă pentru el.

„De mic copil, eram foarte timid. Am fost crescut de trei femei, de mama mea, de bunica mea și de mătușa mea. Pe parcursul vieții, maică-mea și mătușa mea au plecat, ca să am ce să mănânc, pentru că până la patru ani am cam… scârțâit așa… cu mâncarea, cu lumina în casă, cu toate nevoile pe care le are un om. Tata a ales să nu participe în viața mea”, a spus ”războinicul” în trecut. De asemenea a explicat că i-a fost foarte greu să se adapteze.

”Plângeam de foame”

”Țin minte că plângeam de foame, nu aveam absolut nimic de mâncare, eram cu toată familia în casă, eu plângeam și chiar nu aveau ce să îmi dea. Când aveam 4 ani, a venit tragedia, pentru că unchiul meu a încercat să facă tot posibilul să avem un trai mai bun, numai că nu a putut să facă asta, a decis să își ia viața, din păcate”, a mai spus Delea.

Cert este că mama sa i-a rămas mereu alături, iar acum acesta a prezentat-o pe rețelele de socializare. Ba chiar a pus-o să joace și în diferite reel-uri. Drept urmare mama lui Delea este deja cunoscută printre internauți.