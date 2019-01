Foștii PUCIȘTI își pun CENUȘĂ în cap. În proză și în versuri

Aflați în vacanță, politicienii recurg la metode literare pentru a-și exprima regretele sau aspirațiile.





După ce senatorul Adrian Țuțuianu, exclus din PSD, le-a transmis foștilor colegi un mesaj în versuri, fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, a recurs la un citat din Torok Zsolt, cel mai bun alpinist tehnic din România. „...stii, pentru ca sa ajung pe varf, au fost momente cand am lasat pe altul sa mearga in fata si finalul tot bine a iesit. Ce se intelege cel mai greu in astfel de momente, este telul, echipa si finalul. Spun asta in ideea ca imi cunosc valoarea si stiu ca sunt si eu orgolios, dar nu atat de tare incat sa nu inteleg ca, atunci cand ai in fata lucruri mari, trebuie adoptata o strategie si strategia nu e despre orgoliu sau ego. Eu vreau sa ajung pe varf, iar ca sa ajungi acolo, este o arta”, a scris Mihai Fifor pe Facebook, cu mențiunea că citează din Zsolt Torok.

Mihai Fifor, bănuit de colaborare cu puciștii din PSD, a fost remaniat din Guvern și i s-a oferit funcția de președinte al Consiliului Național al PSD, organism care nu mai funcționează de doi ani.

Adrian Țuțuianu, care, alături de Gabriela Firea și Paul Stănescu, a pus la cale puciul împotriva liderului PSD Liviu Dragnea, a postat o poezie primită de la un prieten:

„Nu mai am, prieteni, ce să vă ofer Rând pe rând, ca lașii, m-ați trădat cu toții Am rămas mai singur ca Icar pe cer Să-mi urmez destinul, să mă lupt cu sorții.

Ani și ani de zile n-aveam loc de voi Mi-ați mâncat din palmă, îmi dormeați la ușă Erați neica-nimeni, muște de gunoi Incolori ca urna goală de cenușă.

Eu v-am luat sub brațul meu ocrotitor Eu v-am pus în funcții, eu v-am apărat Eram zeul vostru binefăcător Iar trădarea voastră m-a îngenunchiat”

