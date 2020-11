„În urma solicitărilor venite din partea mass-media, vă aducem la cunoştinţă că ofiţeri ai Poliţiei Judiciare din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au ridicat documente financiar-contabile de la societatea Economat SRL, dar şi alte documente din cadrul Primăriei Sectorului 5, de la departamentele de specialitate, legate de relaţia cu această societate comercială. Acţiunea ofiţerilor Poliţiei Judiciare din cadrul DNA are legătura cu achiziţia de tablete făcută de Economat SRL”, a detaliat Primăria Sectorului 5 în comunicatul transmis Agerpres.

Fostul primar al Sectorului 5 Daniel Florea a afirmat, joi, la intrarea în sediul DNA, că a fost chemat de procurori pentru a fi audiat în calitate de martor.

„Am fost sunat, rugat să vin în calitate de martor, asta am făcut. Deocamdată nici eu nu ştiu absolut nimic. După ce ies o să vă spun. Nu noi am achiziționat tablete. Primăria Sectorului 5 nu a achiziționat tablete. Deci voi vedea dacă este vorba despre asta, dar în acest moment am fost sunat, rugat să vin în calitate de martor la 14:30. Asta am făcut. Vă spun mai multe lucruri când ies. Deocamdată nici eu nu știu absolut nimic. Nici pentru ce… decât în calitate de martor… dar nu ştiu în ce dosar”, a declarat Daniel Florea.

Tablete cu cântec

Tot joi, procurorii DNA au făcut dimineață percheziții și la domiciliul lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5. Vanghelie a explicat că procurorii au ridicat nişte documente legate de societăţile sale, Societatea Bucureşti şi nişte facturi cu ce a cumpărat soţia sa. El a mai spus că dosarul deschis in rem vizează infracţiuni de abuz în serviciu şi trafic de influenţă, însă procurori nu i-au transmis că el ar fi implicat în astfel de fapte, dosarul vizând mai multe persoane.

De asemenea, au avut loc percheziții în două dosare penale în care se fac cercetări în legătură cu activitatea fostului primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, denunțul fiind făcut de actualul primar de sector, Clotilde Armand. Au fost ridicate acte inclusiv de la Primăria sectorului 1, într-un dosar referitor la achiziția de tablete pentru copii, în contextul pandemiei.