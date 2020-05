„Si ai plecat, mamaie… In prima zi de mai, in luna luminata. In ultimii ani, pe toti cei care treceau sa te vada, ii intrebai daca vor veni la inmormantarea ta. N-am fost decat opt insi, c-asa-i in stare de urgenta… Cu masti pe fata, fara sa ne putem imbratisa, macar.

Ti-ai fi dorit o pomana cu pizza, mancarea ta preferata. N-a fost sa fie nici asta, dar o sa am grija sa manance multa lume pizza. De trei zile si trei nopti, mi-am retrait toata copilaria, scene intregi din vacantele de la tara, raiul pe pamant, pe care le credeam uitate. Cumva, toata viata mi-am imaginat ca, atata vreme cat avem bunici pe pamant, ramanem copii. De trei zile, mamaie, m-am facut mare.

Las fotografiile astea aici, ca sa ramana. Sunt facute la ultima noastra intalnire, in noiembrie, cand ti-am adus-o si pe Ana. De atunci, nu ne-am mai intalnit decat de whatsapp. Asa il vedeai si pe Vlad, Ionut, cum ii ziceai tu, caci iti poarta numele. Drum lin, mamaie Ioana! Sa-l pupi si pe tataie cand va intalniti, acolo sus! Sunteti amandoi in inimile noastre!”, este mesajul dureros postat pe pagina de socializare de Simona Gherghe.