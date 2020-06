Renate Blauel și Elton John au fost căsătoriți vreme de patru ani, în perioada 1984-1988, iar acum a deschis o acțiune legală împotriva fostului ei soț și cere un ordin de interdicție. Femeia de origine germană a depus actele în urmă cu o săptămână, dar nu este clar motivul pentru care aceasta a deschis acțiunea legală, dar astfel de măsuri au de-a face în mod obişnuit cu chestiuni de viaţă privată ori publicarea de materiale personale.

Elton John a divorțat de Renate Blauel în 1988, iar ea s-a ferit de presă după acest episod. Elton John s-a recăsătorit în 2004, cu David Furnish, pe care l-a cunoscut la începutul anilor 1990.

Avocatul lui Renate Blauel a recunoscut că documentele au fost deja depuse și că fosta soție a artistului „speră să rezolve problema în particular şi amiabil”. De partea cealaltă, reprezentanții lui Elton John s-au ferit să comenteze acest caz.

Mai mult, Renate Blauel a fost însoțitoare de zbot, dar a lucrat și ca inginer de sunet într-un studio de înregistrări din Londra, la începutul anilor 1980, fiind menționată pe albume ca „Rio” al Duran Duran şi „Hysteria” al The Human League.

În 1983 l-a cunoscut pe Elton John, pe când artistul înregistra albumul „Two Low For Zero”, pe care sunt incluse single-urile „I’m Still Standing” şi „I Guess That’s Why They Call It The Blues”. Anul următor, cei doi s-au căsătorit în Australia. În 1976, Elton John a dezvăluit, pentru celebra revistă Rolling Stone, că este bisexual. Artistul britanic a vorbit foarte puţin cu Blauel după separarea lor, însă a invitat-o să îi cunoască copiii. Artistul a scris despre asta în autobiografia „Me”, precum şi pe Instagram, cel mai recent în 2017.

„Am vrut ca ea să fie parte din vieţile noastre şi noi, parte din a ei, într-un fel. Dar a refuzat şi nu am forţat. Trebuie să respect ce simte”, spunea muzicianul.