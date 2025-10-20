International

Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe: Democrații au format un pluton de execuție politică împotriva lui Biden

Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe: Democrații au format un pluton de execuție politică împotriva lui BidenJoe Biden și Kamala Harris. Sursă foto: X.com
Karine Jean-Pierre, fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, lansează critici aspre la adresa Partidului Democrat într-un fragment din noua sa carte de memorii, unde explică decizia de a deveni independentă după ani de activitate în cadrul formațiunii. Ea afirmă că nu mai poate „suporta” să fie membră a partidului din cauza modului în care democrații l-au tratat pe Joe Biden, notează Fox News.

Potrivit fostei purtătoare de cuvânt a Casei Albe, partidul ar fi constituit un „pluton de execuție politică” împotriva fostului președinte, forțându-l să se retragă de pe buletinul de vot în iulie anul trecut, în urma unor presiuni intense declanșate de prestația slabă a lui Biden în dezbaterea cu republicanul Donald Trump.

Dezvăluiri de la Casa Albă într-o nouă carte de memorii

În materialul publicat de Newsweek, Karine Jean-Pierre relatează momentul în care președintele Joe Biden le-a comunicat membrilor echipei sale de la Casa Albă decizia de a se retrage din cursa prezidențială.

„Biden părea complet împăcat cu decizia lui, însă eu eram șocată, cu sentimentele amestecate. Eram furioasă și tristă. Eram indignată și cu inima frântă că acest om, care și-a dedicat peste 50 de ani din viață serviciului public pentru poporul american, a fost în cele din urmă tratat nedrept de chiar membrii propriului său partid. A fost îngrozitor”, a scris Jean-Pierre.

Karine Jean-Pierre

Karine Jean-Pierre. Sursă foto: Instagram

Retragerea lui Biden a fost neașteptată

În volumul său intitulat Independent, Karine Jean-Pierre mărturisește că nu a anticipat retragerea lui Joe Biden din cursa electorală. Deși timp de ani de zile l-a prezentat drept un lider aflat în deplină capacitate fizică și mentală, ea afirmă că partidul a profitat de circumstanțele sale.

Jean-Pierre consideră că Biden a fost trădat, subliniind legătura profundă pe care a avut-o cu Partidul Democrat:

„Partidul Democrat mi-a definit viața, cariera”, a scris ea. „Tot ceea ce am făcut pentru a îmbunătăți viețile oamenilor a fost legat de el. Partidul a fost vehiculul care nu doar mi-a oferit un loc în primul rând al istoriei, lucrând mai întâi în campania prezidențială a lui [Barack] Obama, apoi în administrația lui, ci mi-a permis să fac și eu istorie ca prima femeie de culoare și prima persoană declarată queer care a ocupat funcția de secretar de presă al Casei Albe. Niciodată nu m-am gândit să părăsesc partidul până acum.”

Va părăsi Partidul Democrat în iunie

După anunțul făcut de Joe Biden, Karine Jean-Pierre se pregătea să participe la emisiunea „The View”, moment în care a realizat că trebuie să își schimbe direcția.

„Norul de neliniște care plana asupra mea s-a transformat într-o idee despre cum aș putea face ceva concret. Cum mi-aș putea transforma dezamăgirea într-o acțiune care să îmi permită să lupt pentru ceea ce cred fără să ofer loialitate oarbă unui partid care simțeam că nu o mai merită”, a scris ea.

Jean-Pierre a adăugat: „Știți ce? Voi deveni independentă. Nu cred că mai pot suporta să fac parte din Partidul Democrat.”

Decizia de a părăsi Partidul Democrat a fost anunțată oficial în luna iunie, odată cu lansarea cărții sale. Înainte de a deveni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, ea activase în mai multe campanii prezidențiale democrate și a fost analist politic la MSNBC.

 

