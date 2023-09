Fosta nevastă îi ia apărarea lui Dumitru Buzatu: Nu este bugetar. Merge la prăşit

Dumitru Buzatu, apărat de fosta soţie. Senatoarea Gabriela Crețu a spus că nu crede în vinovăţia fostului soţ. Femeia s-a arătat indignată şi de faptul că a fost suspendată din PSD.

Nu sunt de acord. Nici nu cred în vinovăția lui Dumitru Buzatu. Cred că i-a fost făcută o înscenare Sunt membră din ianuarie 1990. Am construit la acest partid. Sunt la al cincilea mandat. Am fost căsătorită cu Dumitru Buzatu, dar suntem divorțați din 2015. Nu s-a vorbit cu mine, am văzut din presă. Am muncit în acest partid și în parlament și am încercat să-mi facă datoria cât mai bine. Am început că cred că adevăratele voci din politica românească au început să fie excluse. Sper că doar din cauză că numele meu a fost asociat cu cel al lui Dumitru Buzatu. Nu văd în ce măsură responsabilitatea mea politică este mai mare, a declarat fosta soţia a preşedintelui de la Vaslui.