Fost internațional, la Terapie Intensivă. Fotbalist în stare gravă după un accident de vacanță

Accident grav suferit de un jucător de fotbal, fost component al echipei naționale a Arabiei Saudite. Atacantul Fahad Al-Muwallad a fost internat la terapie intensivă într-un spital din Dubai, după ce a căzut de la balconul reşedinţei sale private.

Fotbalistul se afla în vacanță, în momentul în care s-a produs incidentul, conform informațiilor furnizate de autoritățile saudite. În acest caz a fost demarată o anchetă pentru a stabili ceea ce s-a întâmplat.

Incidentul căruia i-a picat victimă jucătorul de fotbal s-a petrecut joi după amiază. Atacantul, în vârstă de 30 de ani, implicat în accident, joacă pentru echipa Al-Shabab din Riad, începând din 2022.

Autoritățile locale au informat consulatul saudit din Dubai legat de ceea ce s-a întâmplat. Într-o declaraţie emisă sâmbătă seara, consulatul saudit a transmis că „urmăreşte ancheta desfăşurată de poliţie” în emirat.

Fahad Al-Muwallad a fost internat la ATI într-unul dintre spitalele locale, după ce a căzut de la balconul de la etajul doi al casei sale. El se afla aici într-o scurtă vacanță de relaxare, după cum precizează autoritățile.

Imediat ce s-a aflat despre accident, clubul Al-Shabab a anunţat că preşedintele grupării a plecat de urgenţă la Dubai. Oficialii grupării spun că președintele clubului va evalua starea de sănătate a jucătorului de fotbal și va lua deciziile ce se impun.

Între timp, o publicație saudită, Al-Madina, a făcut referire la „suspiciuni penale”. Jurnaliștii au citat surse bine informate.

De altfel, nu ar fi prima oară când atacantul Fahad Al-Muwallad ar fi implicat în activități necurate. El a fost suspendat de două ori pentru dopaj, în trecut.

