Lucrarea avertizează că impunerea vaccinării ar putea declanșa rezistență și reacții adverse, motiv pentru care, sugerează, la început procesul trebuie să fie voluntar.

Doar în situația în care nu sunt destui oameni dispuși să primească vaccinul, în primele câteva săptămâni de la apariția acestuia, atunci vaccinarea ar trebui să fie obligatorie, cu sancțiuni aplicate pentru refuz.

Materialul face referire la criterii de care trebuie să țină cont înainte ca vaccinul să devină obligatoriu pentru toată lumea.

Astfel, vaccinul ar trebui să fie administrat obligatoriu, într-o primă fază, la anumite categorii de populație, respectiv persoanele în vârstă, care prezintă un risc de îmbolnăvire mai ridicat, profesioniștii din domeniul sănătății care lucrează în situații de risc sau care lucrează cu pacienți cu risc ridicat, persoanele cu anumite afecțiuni medicale, precum și cele din medii de densitate mare, cum ar fi închisorile și căminele

De asemenea, membrii serviciului militar activ ar trebui să fie obligați să se vaccineze, iar refuzul să fie dublat, în cazul acestora, de sancțiuni cum ar fi suspendarea locului de muncă sau introducerea izolării la domiciliu. Amenzile nu sunt măsuri recomandate, pentru că pot fi atacate și anulate în instanțăm iar acest lucru ar putea produce un sentiment de neîncredere în populație.

O altă măsură de urmat ar fi ca autoritățile guvernamentale din domeniul sănătății să evite să facă publice relațiile strânse cu producătorii de vaccinuri, pentru a atenua neîncrederea publicului.

În acest context trebuie menționat că autorii lucrării publicate în New England Journal of Medicine locuiesc la Yale și Stanford, instituții care au primit fonduri substanțiale de la Fundația Bill și Melinda Gates pentru dezvoltarea vaccinului. Aceasta este doar o coincidență, desigur, după cum relatează publicația online Zero Hedge.

Mai multe state iau în considerare vaccinarea obligatorie

Perspectiva introducerii restricțiilor de circulație pentru cei care nu vor dori să se vaccineze a apărut și în Marea Britanie, unde oficialii guvernamentali din domeniul sănătății publice iau în considerare introducerea vaccinării obligatorii. Și în SUA se vorbește ca vaccinarea să devină obligatorie deoarece există termerea că jumătate dintre americani ar refuza să se conformeze și să accepte vaccinurile.

În Canada, un sondaj a arătat recent că 60% din populație consideră că atunci când un vaccin pentru coronavirus va deveni disponibil ar trebui să fie obligatoriu. Unii oficiali din sistemul de sănătate publică suțin chiar utilizarea brățărilor de urmărire pentru persoanele care refuză să ia un vaccin după un focar epidemiologic.