Forumul Economic Mondial, criticat de Elon Musk. Organizația, „un guvern mondial neales”

Reacția miliardarului a venit după ce a văzut un clip care îl arată pe Klaus Schwab, fondatorul și președintele WEF, discutând despre modul în care se poate avea încredere în noul „Global Collaboration Village” al WEF din Metaverse.

„Forumul Economic Mondial devine din ce în ce mai mult un guvern mondial neales, pe care oamenii nu l-au cerut niciodată și pe care nu-l doresc”, a scris Musk pe Twitter.

Schwab a susținut că poate avea încredere în Global Collaboration Village al WEF din Metaverse, deoarece Interpolul este implicat în proiect.

Reuniunea anuală a celor mai puternici lideri din lume, printre care șefi de stat, directori de afaceri, creatori de tendințe culturale și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, vrea să abordeze mai multe probleme importante ale omenirii, printre care schimbările climatice, situația economică actuală, instabilitatea geopolitică sau sănătatea publică.

WEF is increasingly becoming an unelected world government that the people never asked for and don’t want

