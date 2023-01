Țările membre G7 pregătesc o nouă lovitură pentru Rusia. Moscova ar urma să piardă 280 de milioane de dolari pe zi

Țările G7 (Canada, Japonia, Statele Unite, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie) și Uniunea Europeană au impus deja un preț maxim de 60 de dolari per baril în cazul petrolului rusesc, în luna decembrie a anului trecut. În plus, UE a impus și un embargo asupra importului de petrol din Rusia livrat pe mare.

Începând cu 5 februarie, țările membre G7 vor impune și plafoane de preţ pentru produsele rafinate rușești cum ar fi motorina, kerosenul şi păcura. Totul pentru a reduce și mai mult veniturile realizate de Moscova în urma exporturilor, care sunt folosite pentru a finanța războiul din Ucraina, transmite Reuters.

Potrivit sursei citate, plafonarea preţurilor produselor petroliere rafinate va fi mult mai dificilă deoarece, de multe ori, prețul acestora depinde de locul de unde sunt cumpărate și nu neapărat de cel unde sunt produse.

Pierderi mari

Ca urmare a plafonării preţului petrolului rusesc, veniturile realizate de Moscova din exporturile de ţiţei au scăzut cu aproximativ 172 de milioane de dolari pe zi, transmite Bloomberg.

Pierderile vor ajunge până la 280 de milioane de dolari pe zi, după ce plafonul de preț va fi extins și la produsele rafinate ruseşti, începând cu data de 5 februarie, se arată într-un raport realizat de centrul de analiză Centre for Research on Energy and Clean Air cu sediul în Helsinki.

„Embargoul UE privind importurile de petrol, precum şi plafonarea preţului ţiţeiului au intrat în sfârşit în vigoare, iar impactul este la fel de important pe cât se preconiza”, a declarat Lauri Myllyvirta, analist şef la CREA.

Presiune și mai mare

Analiştii de la Centre for Research on Energy and Clean Air susţin că Uniunea Europeană ar trebui să analizeze modalităţile prin care ar putea spori şi mai mult presiunile asupra Moscovei.

De exemplu, o nouă reducere a plafonului de preţ la petrol, până la 25-35 de dolari per baril față de 60 de dolari per baril cât este în prezent, ar diminua cu alte 100 milioane de euro pe zi veniturile realizate de Rusia, potrivit Agerpres.