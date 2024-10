Economie Forumul de afaceri din Kazan: Vladimir Putin a anunțat pe care țări se bazează Rusia







Președintele rus Vladimir Putin a deschis sesiunea plenară a Forumului de afaceri BRICS de la Kazan, subliniind importanța consolidării relațiilor economice și politice între statele membre ale acestei asociații. Evenimentul a reunit reprezentanți de marcă din țările BRICS, inclusiv din noii membri cu drepturi depline care s-au alăturat la începutul anului 2024 – Arabia Saudită, Iran, Egipt, Etiopia și Emiratele Arabe Unite.

Integrarea noilor membri și extinderea influenței BRICS

Putin a accentuat că, în calitate de președinte al BRICS în acest an, Rusia depune eforturi semnificative pentru a facilita integrarea noilor membri în mecanismele economice și politice ale asociației. „Oamenii de afaceri din noile țări membre au fost primiți cu căldură în comunitatea BRICS”, a declarat liderul rus, conform site-ului președinției ruse, subliniind cooperarea deja stabilită în diverse sectoare precum industrie, energie, transport, infrastructură și economie digitală.

În plus, Putin a amintit deviza sub care se desfășoară președinția rusă a BRICS în 2024: „Consolidarea multilateralismului pentru dezvoltare și securitate globală echitabilă.” Această deviză reflectă abordarea holistică a asociației în ceea ce privește politica, economia și legăturile culturale și umanitare între statele membre. Președintele rus a subliniat că până la momentul actual, peste 200 de evenimente, conferințe și reuniuni au avut loc sub egida BRICS, reprezentând un progres important în atingerea obiectivelor comune.

Creșterea economică: BRICS depășește G7

Un aspect important menționat de Putin a fost dezvoltarea economică accelerată a țărilor BRICS, al căror produs intern brut (PIB) combinat depășește acum 60 de trilioane de dolari, devansând PIB-ul statelor G7.

Creșterea anuală a economiilor BRICS este estimată la 4%, un procent semnificativ mai mare comparativ cu cel al țărilor din G7. Putin a subliniat că țările BRICS vor genera cea mai mare parte a creșterii economice globale în viitorul apropiat și că asociația construiește platforme de dezvoltare adaptate nevoilor sale.

Unul dintre principalele mecanisme financiare menționate a fost Banca de Dezvoltare a organizației, despre care Putin a spus că ar trebui să joace un rol cheie în finanțarea proiectelor de infrastructură și dezvoltare.

În opinia sa, consolidarea parteneriatelor economice între țările din organizație va depinde în mare măsură de îmbunătățirea conectivității transporturilor și crearea de noi coridoare comerciale care să lege centrele industriale și agricole de piețele de consum.

Proiecte de infrastructură majore și conectivitatea digitală

Putin a pus un accent special pe proiectele de infrastructură ambițioase aflate în desfășurare, menționând ruta maritimă nordică și coridorul nord-sud ca exemple de succes. Aceste rute comerciale sunt concepute pentru a scurta distanțele de transport și a conecta mai eficient piețele globale, oferind oportunități comerciale profitabile pentru toate țările membre BRICS.

Pe lângă infrastructura de transport, Putin a evidențiat necesitatea unei infrastructuri digitale unificate în cadrul asociației, menționând că aceasta ar trebui să includă soluții moderne de securitate a datelor, dar și abordări coordonate în ceea ce privește utilizarea biometriei. Președintele rus a subliniat că, pentru a atinge obiectivele economice ambițioase, este esențial ca țările BRICS să dezvolte propriile platforme tehnologice și logistice, asigurându-și astfel independența față de influențele externe.

Perspectivele BRICS și viitorul asociației

În discursul său, Putin a evidențiat potențialul uriaș al BRICS, bazat pe resursele naturale și umane impresionante ale statelor membre. El a exprimat încrederea că această cooperare va aduce beneficii semnificative pentru toate țările implicate, dar și pentru cetățenii lor, întreprinderile și comunitățile de afaceri.

Summitul BRICS din 2024, care va avea loc la Kazan în perioada 22-24 octombrie, se preconizează a fi un eveniment important, cu participarea liderilor din 24 de țări și a reprezentanților a 32 de state. Putin a menționat, de asemenea, că 34 de țări și-au exprimat deja dorința de a se alătura activităților BRICS „într-o formă sau alta”, subliniind atractivitatea tot mai mare a acestui bloc economic pentru națiunile din întreaga lume.

Vladimir Putin a utilizat platforma Forumului de afaceri BRICS pentru a evidenția rolul central al Rusiei în consolidarea cooperării internaționale și a subliniat importanța continuării dezvoltării economice a țărilor membre. Cu un PIB combinat în creștere rapidă și proiecte majore de infrastructură în derulare, BRICS își consolidează poziția ca unul dintre principalele motoare ale economiei globale.