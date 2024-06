International Forțele pro-pace s-au consolidat și în Europa, susține Viktor Orbán







Forțele pro-pace s-au consolidat și în Europa, a declarat Viktor Orbán după aflarea rezultatelor voturilor la europarlamentare. În prezent, dreapta este organizată în Europa în două partide, CRE (Conservatorii și Reformiștii Europeni) și ID (Identitate și Democrație), potrivit Magyar Hirlap.

Ce vrea să facă Viktor Orbán

Dacă aceste partide ar putea în cele din urmă să se unească și FIDESZ (Partidul Popular Creștin Democrat) s-ar alătura acestui grup politic, ar fi al doilea cel mai mare grup parlamentar european - a declarat premierul ungar în interviul acordat portalului ungar de știri Index, citat de ziarul ungar „Magyar Nemzet”.

În interviu, premierul ungar a subliniat că, în cazul unei coaliții între Conservatorii și Reformiștii Europeni și Identitate și Democrație, dreapta i-ar devansa pe socialiști, pe Verzi „și pe toți ceilalți” în PE, şi doar Partidul Popular European ar fi un grup ceva mai mare.

În opinia lui Viktor Orbán, apariția unui astfel de partid de dreapta ar lua chiar şi alegătorii Partidului Popular European.

Orbán, mulțumit de rezultate

Viktor Orbán crede că acest lucru ar putea însemna că o redresare este la îndemână. Întrebarea cheie este dacă președintele italian și francez pot ajunge la un acord.

„Dacă da, atunci întoarcerea spre dreapta nu va fi doar o posibilitate, ci un fapt în Europa”, a declarat premierul ungar.

În cadrul interviului, prim-ministrul ungar a mai afirmat că lista FIDESZ-KDNP din Parlamentul European a primit mai multe voturi decât în urmă cu cinci ani, dar, din cauza prezenței ridicate la vot, procentul de voturi este ușor mai mic decât cel anterior.

Viktor Orbán a subliniat că 44% a fost un rezultat bun și a afirmat că aceasta a fost o alegere în care a trebuit să fie învinși doi adversari în același timp, vechea opoziție și cea nouă.

Premierul maghiar este optimist

„Le-am învins pe amândouă la o lungime de stradă. Medalia de argint strălucește frumos, dar cea de aur este și mai frumoasă”, a declarat Viktor Orbán.

În ceea ce privește prestația lui Péter Magyar și a Partidului Tisza, premierul ungar a declarat că cine se află în raza de acţiune și cine are pușca, vom lăsa asta pentru următoarea campanie electorală, adăugând:

„Tocmai am avut o bătălie pe care am câștigat-o, învingând a doua opoziţie cu 15 la sută. Suntem de departe cel mai mare partid, așa că sunt optimist în ceea ce privește viitorul. În plus, am câștigat cu mai multe voturi decât oricând înainte la alegerile pentru Parlamentul European.”

(Traducerea: Vizi Blanka, RADOR RADIO ROMÂNIA)