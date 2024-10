Sport Formula 1. Victorie surprinzătoare pentru Carlos Sainz Jr. în Mexic. Lupta pentru titlu se încinge după penalizarea lui Verstappen







Pilotul spaniol Carlos Sainz Jr. a adus Ferrari pe prima poziție în Marele Premiu al Mexicului, după o cursă plină de momente tensionate. În pole-position, Sainz a dominat o mare parte a cursei, asigurându-și cea de-a doua victorie consecutivă pentru echipa sa, după triumful lui Charles Leclerc în Statele Unite.

Start exploziv și răsturnări de situație. Sainz revine incredibil

Sainz a început cursa de Formula 1 din pole-position, dar a fost rapid depășit de Max Verstappen, care a preluat conducerea în primul tur. Însă intervenția Safety Car-ului, generată de abandonurile lui Alexander Albon și Yuki Tsunoda, a readus suspansul, oferindu-i lui Sainz ocazia să revină pe prima poziție.

Ferrari a aplicat o strategie precisă, iar Carlos Sainz a reușit să se mențină în frunte până la final, în ciuda presiunii intense.

Cursa a fost marcată de multiple penalizări pentru Max Verstappen și coechipierul său, Sergio Perez. Verstappen a primit o penalizare de 20 de secunde pentru că l-a forțat pe Lando Norris să iasă de pe circuit, o decizie care i-a afectat dramatic poziția finală. Perez, aflat în fața propriilor fani, a fost și el penalizat cu 10 secunde, terminând pe ultima poziție.

Sainz: „Nu am pregătit depășirea... Am vrut să-l surprind

„Mulțumesc, Mexic! E incredibil să văd toți acești fani, am foarte mulți fani aici. Sincer să fiu, aveam nevoie de acest weekend, mi-l doream. Am spus de ceva timp că-mi mai doresc o victorie cu Ferrari. Să o obțin aici a fost incredibil. Mă voi bucura de aceasta și, dacă mai vine una, foarte bine!

Nu am pregătit depășirea, am fost deranjat la start că am pierdut poziția în fața lui. Am vrut să-l surprind, pentru că Max e dificil de depășit, am zis că nu am nimic de pierdut, știam că voi reuși.

Am simțit că acesta poate fi weekend-ul meu, am avut toată familia aici. Am simțit și toată susținerea din partea acestor fani. Dacă trebuia să aleg un loc în care să câștig o nouă cursă alături de Ferrari, acela ar fi fost Mexic, m-am simțit ca acasă aici mereu. E incredibil!”, a declarat Carlos Sainz, după succesul din Marele Premiu al Mexicului, conform Antena Sport.

Podium surprinzător și performanțe remarcabile

Pe locul al doilea s-a clasat Lando Norris, care și-a consolidat poziția de pilot de top pentru McLaren, în timp ce podiumul a fost completat de Charles Leclerc de la Ferrari.

Norris a trecut pe locul doi în ultimele tururi, când Leclerc a pierdut controlul mașinii într-un viraj, dar s-a redresat la timp pentru a-și asigura locul trei.

Clasamentul final și schimbări în topul constructorilor

Victoria lui Sainz și locul trei al lui Leclerc reprezintă un avantaj important pentru Ferrari, care se apropie amenințător de titlul mondial la constructori. McLaren rămâne lider, dar echipele de top sunt acum la doar câteva puncte distanță unele de altele. În urma acestei curse, clasamentul constructorilor este strâns, cu McLaren pe primul loc, urmat de Ferrari și Red Bull Racing, care a căzut pe locul trei după această cursă dificilă.

Rezultate Finale ale Marelui Premiu al Mexicului: