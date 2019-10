În realitate, e vorba de montajul literar-artistic Să ne facem c-avem prezidențiale! scris și regizat de generalii din instituțiile de forță, constituiți în Camarila cu epoleți a lui Klaus Iohannis. Ludovic Orban – zice presa Cartelului Să-l votăm pe Klaus Iohannis fără să-l trezim din somn – s-ar fi dus la Parlament convins că votul va fi pus joi, 30 octombrie 2019. Asta ar fi presupus audierea desemnaților în ritm de foc automat. Pe placul generalilor pe față și al celor sub acoperire din noul Guvern. Circulă despre asta pe Internet un banc. După ce Nicolae Ciucă a fost trecut în rezervă, la Cotroceni au fost trimise mai multe cereri de trecere în rezervă și a generalilor sub acoperire de pe lista noului Guvern. Ludovic Orban glăsuiește că voia asta, deoarece fiecare zi, fiecare clipă, fiecare miime de clipă care trece cu Guvernul Dăncilă la Victoria e un dezastru pentru țară. Pe buza prăpastiei – o altă faimoasă pocnitoare folosită de politruci pentru a semnala dezastrul. Cînd îi obosește în gură, coclindu-se, clișeul, Cu fiecare clipă, Ludovic Orban îl ia de jos pe cel cu Buza prăpastiei. Cu fiecare clipă care trece fără ca Guvernul PSD să plece de la Victoria, România se apropie de buza prăpastiei. Ar fi căzut de mult în hău dacă Klaus Iohannis n-o ținea cu o mînă, cealaltă fiind ocupată cu mîna (pardon, mînuța!) lui Carmen Iohannis. Ca orice politruc dîmbovițean, Ludovic Orban îl joacă zi de zi pe Cațavencu în registru minor. Supuse minimei logici, izbucnirile sale (lamentări, revoltări, indignări) se dovedesc un teatru ieftin. Jucat de un absolvent de Școală populară de artă.

Ludovic Orban a fost mandatat să formeze noul Guvern pe data de 15 octombrie 2019. Constituția prevede Cel mult zece zile pentru formarea noului Guvern, mai precis pentru formarea noii majorități. Legea fundamentală pleacă de la iluzia că în România de azi ia cineva în serios democrația. Ea îngăduie cel mult zece zile pentru situațiile în care premierului îi e cu neputință să facă o majoritate în urma discuțiilor cu partidele parlamentare. De regulă, după încheierea primei runde de consultări, dacă n-are acorduri încheiate cu toate partidele ce pot alcătui o majoritate, desemnatul își depune mandatul. Sînt și situații în care premierul are nevoie de cel mult 10 zile pentru a putea face și desface înțelegeri. Ludovic Orban a fost refuzat de Pro România la a doua rundă de consultări. Logic era să-și depună mandantul.

N-a făcut-o.

A înaintat Parlamentului lista și programul Guvernului abia joi, 24 octombrie 2019, în a 9-a zi îngăduită de Constituție și a cerut să se programeze cît mai repede votul de investitură. Ludovic Orban nu și-a depus mandatul, susținînd că va angaja el (vorba vine, el, în realitate,. discută generalii, cu cătușele pe masă) discuții individuale cu cel puțin 25 de parlamentari (nu se știe dacă în parte sau în colectiv). Nici un om normal nu poate crede că-i va reuși isprava. Și atunci de ce a depus cerere de investire. De ce face gură cît o șură, pentru că PSD i-a pus votul abia pe 4 noiembrie 2019? Dacă ne gîndim la faptul că nu s-a întrunit majoritatea necesară, un vot ar duce automat la căderea Guvernului. Moare de nerăbdare Ludovic Orban să pățească rușinea de a fi picat de Parlament? Dacă pică la investitură, Ludovic Orban nu mai poate trage a doua oară. Klaus Iohannis va desemna un alt premier. Ipoteza că Klaus Iohannis îl va desemna tot pe el, încredințat că Parlamentul se va grăbi să voteze de spaima anticipatelor, e un trombon diversionist. Anticipate ar însemna ca Viorica Dăncilă să stea la Victoria pînă prin martie 2020. Președintele nu poate dizolva Parlamentul pînă pe 21 decembrie 2019.

Prin urmare, Ludovic Orban are tot interesul să dureze cît mai mult comedia formării noului Guvern:

Lui Ludovic Orban îi place ipostaza de premier desemnat. E mediatizat intens, deși la aparițiile sale ratingurile se ofilesc brusc. S-a deschis o șosea națională pînă la el pentru a ajunge pe ea Tirurile cu ofrande. Are la dispoziție un număr de „salteluțe” despre care vorbea el pe vremuri cînd se referea la colegele sale, dispuse să treacă prin canapelele, ba chiar și pe mesele, tuturor șefilor. La restaurante și hoteluri e primit cu temenele, priveliștea persoanei sale avînd pentru portari și chelneri semnificația unui bacșiș La ordinele Jupînului de la Cotroceni, Ludovic Orban trebuie să țină cît mai mult în văzduhul mediatic fumul formării noului guvern. Mai vorbește cineva în aceste zile despre prezidențiale? Se văd ceilalți candidați în afară de cei doi stabiliți deja că vor intra în turul al doilea- Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă? Nu se văd, firește. Formarea noului Guvern e așadar o Diversiune menită a-l păstra pe Klaus Iohannis pe post de tablou cu Natură moartă pe tot parcursul așa zisei campanii electorale.

Așa cum am mai scris, Diversiunea formării cu greu a Guvernului PNL e rezultatul unei înțelegeri între conducerea PSD și Klaus Iohannis, despre care știe Ludovic Orban. Conducerea PSD se străduie din răsputeri să amîne cît mai mult votul de investitură. Eventual pînă după turul al doilea. Pentru aceasta conducerea PSD a pus votul pentru luni, 4 noiembrie 2019. Deocamdată e planificat ca acest vot să n-aibă loc, din motive de cvorum. Firește Ludovic Orban va sufla din nou în trompeta revoltei, va ataca PSD, pentru că se cramponează de putere și cu asta basta. Klaus Iohannis își va face show – ul de anti- PSD. PSD va mai rămîne un timp la Palatul Victoria, chiar dacă Viorica Dăncilă e parțial demisă. Campania electorală va fi acoperită de telenovela formării noului Guvern.

Aceasta e înțelegerea:

Ca PSD să nu facă luni cvorumul. Asta nu exclude posibilitatea ca Klaus Iohannis să se răzgîndească.

Și atunci, la ordin, mai mulți PSD-iști, pe cale de a fi chemați la DNA, precum Paul Stănescu, vor veni și vor vota Guvernul Orban, invocînd desigur nevoia de stabilitate. Paul Stănescu, ieșit cîrpă de tot de la DNA, n-a făcut altceva decît să pregătească terenul pentru o eventuală răzgîndire a lui Klaus Iohannis.

Dar dacă Klaus Iohannis nu se răzgîndește, luni, 4 noiembrie 2019, Guvernul Orban nu va fi supus votului, pentru că PSD va boicota cvorumul. Conducerea Parlamentului trebuie să reprogrameze ședința.

Pentru o dată convenită cu Klaus Iohannis.

Iar Ludovic Orban va continua să cînte la mandolină aria revoltei anti-PSD.

