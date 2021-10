Forma unghiilor spune multe despre ce personalitate are un om. Atenție la unghiile lungi

Prima dată trebuie să fie stabilită categoria în care se încadrează unghiile. Sunt mai lungi, mai ascuțite sau mai late? Tabelul din imagine conține toate răspunsurile necesare. Odată identificată forma unghiilor, urmează aflarea detaliilor.

1. Unghii lungi și verticale

Cine are astfel de unghii are o fire romantică, asta-i clar. Pasiunea și sentimentele sunt foarte importante pentru o astfel de persoană. Totuși, de multe ori ea nu este atât de rațională și are o problemă cu temperamentul.

Schimbările de dispoziție îi sunt, de asemenea, familiare. Femeile și bărbații cu unghii lungi și verticale sunt foarte creativi și au o imaginație bogată. Totodată, ei sunt foarte sociabili și își fac prieteni foarte ușor.

2. Unghii late și scurte

Cei care sunt foarte direcți și spun întotdeauna adevărul au unghii late și scurte. Lor le place să gândească foarte mult. De fapt, unii dintre ei sunt mari teoreticieni.

Din păcate, diplomația nu este punctul lor forte. La un moment dat, acest aspect dăunează în relațiile cu ceilalți. Datorită atitudinii clare și a inteligenței, ei se pricep foarte bine să dea sfaturi. Cine are astfel de unghii își pierde rapid răbdarea.

3 și 4. Unghii în formă de ou (rotunde)

Despre cei care au astfel de unghii se spune că sunt prieteni de nădejde. Ei comunică foarte bine și te poți înțelege foarte ușor cu aceștia. Persoanele cu unghii rotunde urăsc stresul și haosul.

În ciuda faptului că sunt foarte sociabile, lor le place să facă lucrurile în felul lor. De asemenea, preferă să nu urmeze mulțimea mai ales când consideră că o modalitate mai bună de a rezolva lucrurile.

Luarea logică a deciziilor este prioritatea numărul unu pentru ei. Asta arată că sunt persoane foarte stabile și rareori sunt influențate de emoții sau mediul înconjurător.

5. Unghii în formă de pătrat

Ești un mare lider unghii tale au această formă. Ești cunoscut pentru că ești curajos și rezistent, dar ai și un spirit ludic adorabil. Mai mult, bărbații și femeile cu astfel de unghii arată că le place să se joace.

Privite din exterior, aceste persoane pot părea foarte dure. E nevoie de timp pentru a le câștiga încrederea. Pentru ele, cercul de prieteni și familia sunt foarte importante.

6 și 7. Unghii în formă de triunghi

Persoanele cu unghiile în formă de triunghi sunt foarte inteligente. Sunt recunoscute și apreciate pentru capacitatea de inovare. Totodată, au tendința de a fi perfecționiste.

Ele sunt adesea cu mulți pași înaintea mulțimii și fac lucrurile incredibil de repede. Pentru acest motiv, sunt perfecte pentru locuri de muncă sunt foarte solicitante.

8. Unghii în formă de migdale

O persoană care are aceste unghii este foarte sociabilă și foarte prietenoasă cu oamenii din anturajul ei. Prietenii îi apreciază onestitatea și fidelitatea. Una dintre cele mai bune abilități ale sale este capacitatea de a comunica excelent cu oamenii.

Mai mult, o astfel de persoană îi face pe cei din jur să se simtă confortabil și este perfectă pentru activitățile care necesită multă comunicare cu clienții. Oamenii apreciază, de asemenea, politețea acesteia. Niciodată nu este agresivă sau furioasă.

9. Unghii în formă de sabie

Această formă a unghiilor indică dorința de a munci mult și o ambiție ieșită din comun. Este ceea ce psihologii numesc personalitate de tip A. Cei care au aceste unghii se concentrează doar pe ceea ce este important pentru a-și atinge obiectivele.

Probabil că au mult succes în toate domeniile, deoarece nu au nicio problemă când trebuie să lucreze suplimentar. Sunt lideri excelenți și îi inspiră pe ceilalți cu etica lor. În general, despre aceste persoane se spune că sunt foarte echilibrate.

„Așadar, cât de precis a fost testul de personalitate în cazul tău? Unghiile tale dezvăluie o mulțime de informații veridice despre tine? Sau poate ai descoperit că testul este mult prea eronat?″, se întreabă autorii articolului publicat pe 5min-tricks.com.