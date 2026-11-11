Modelul Ford E-Transit Courier, asamblat la uzina din Craiova, a fost desemnat câștigător al competiției Best Electric Van 2026, obținând acest trofeu pentru al doilea an la rând. Anunțul a fost făcut miercuri seară de către reprezentanții Ministerului Mediului, care au subliniat importanța acestei reușite pentru sectorul auto local, conform news.ro.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a salutat performanța vehiculului fabricat în România, evidențiind atât impactul economic, cât și beneficiile directe asupra calității vieții urbane prin reducerea poluării și a zgomotului.

”Mă bucur să văd că un autovehicul produs în România este din nou recunoscut pentru performanţă şi eficienţă. Este o reuşită care confirmă potenţialul industriei auto româneşti, dar şi munca oamenilor care contribuie zi de zi la dezvoltarea acestui sector. Mobilitatea electrică nu înseamnă doar tehnologii moderne, ci şi un aer mai curat, mai puţin zgomot în oraşe şi o calitate mai bună a vieţii pentru oameni. Îmi doresc ca tot mai multe companii din România să poată face trecerea către un transport mai puţin poluant. Pentru asta, avem nevoie de infrastructură de încărcare, de investiţii şi de o colaborare strânsă între autorităţi şi mediul privat”, a declarat ministrul Natalia Intotero.

A patra ediție a competiției a reunit un număr record de participanți, punând față în față 14 vehicule comerciale cu propulsie electrică. Pe lângă succesul modelului de la Craiova, juriul a premiat performanțele din mai multe segmente de tonaj și utilitate.

Ford E-Transit Courier, la categoria autoutilitare mici

Kia PV5 Cargo, la categoria autoutilitare medii

Iveco Daily, la categoria autoutilitare mari

Toyota Hilux BEV, la noua secțiune Best Electric Pickup

În cadrul aceluiași eveniment au fost acordate distincții și pentru eficiența consumului de energie. Premiile au mers către Ford E-Transit Courier la clasa mică, Cavan C1 la clasa medie, Iveco Daily la clasa mare și KGM Musso EV la categoria pickup. De asemenea, Farizon România a obținut Premiul special al juriului.

Procesul de selecție a implicat testarea practică a tuturor celor 14 modele în condiții reale de exploatare, de către specialiști din domeniul transporturilor și administrării de flote auto.

”Un juriu format din manageri de flote cu experienţă, reprezentând companii cu parcuri auto importante, a testat vehiculele participante pe un traseu de aproximativ 200 km, care a inclus trafic urban, drumuri naţionale şi autostradă, precum şi o probă de încărcare a bateriilor. Evaluarea a urmărit criterii relevante pentru utilizarea comercială: autonomia reală, consumul de energie, capacitatea şi accesibilitatea spaţiului de marfă, sarcina utilă, ergonomia pentru şofer, încărcarea bateriei şi preţul vehiculului”, au precizat reprezentanţii Ministerului Mediului.