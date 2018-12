Fondul PROPRIETATEA bate obrazul STATULUI ROMÂN

În urma deciziei luate în AGA Engie SA cu privire la listarea participaţiei Fondului Proprietatea din Engie, Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments Limited şi Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, a dat publicităţii următoarea declaraţie:





„Fondul Proprietatea este dezamagit de decizia luata de actionarul majoritar al companiei Engie SA, Romania Gas Holding B.V., de a se opune listarii companiei. Statul roman s-a abtinut sa voteze acest punct de pe ordinea de zi. Listarea ar fi reprezentat o oportunitate importanta pentru Engie SA de a dovedi ca respecta cele mai inalte standarde de transparenta, cerinta obligatorie pentru orice companie cotata la bursa, in timp ce accesarea pietei de capital ar fi oferit un castig major in plan reputational pentru companie.

Mai mult, listarea unei societati mari precum Engie SA, ar fi contribuit semnificativ la dezvoltarea pietei locale de capital, prin cresterea dimensiunii si lichiditatii sale, avand in vedere ca Fondul Proprietatea ar fi plasat intregul sau pachet in oferta publica propusa. Aceasta ar fi oferit, de asemenea, statului roman oportunitatea unui eveniment de lichiditate la IPO sau in orice alt moment viitor. Listarea propusa ar fi putut fi un nou pas inainte spre obtinerea statutului de piata emergenta de catre Romania, care ar fi benefic pentru toate companiile cotate la bursa, cat si pentru intreaga economie romaneasca.

Suntem increzatori ca toate avantajele care decurg din listarea la bursa vor determina Engie SA si statul roman sa isi reconsidere pozitia in viitor.”

