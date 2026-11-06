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Fondatorul mișcării ruse Statul Masculin se delimitează de amenințările cu bombă din Europa: „Folosesc un steag care nu e al lor”

Fondatorul mișcării ruse Statul Masculin se delimitează de amenințările cu bombă din Europa: „Folosesc un steag care nu e al lor”Aeroport. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Vladislav Pozdniakov, fondatorul mișcării radicale ruse Statul Masculin, respinge orice implicare în seria de amenințări false cu bombă care au perturbat traficul aerian în mai multe țări europene. Acesta susține că organizația a fost desființată în 2021 și că persoanele care folosesc în prezent numele grupării acționează pe cont propriu, potrivit AFP.

Misterul amenințărilor cu bombă din Europa. Fondatorul Statului Masculin susține că mișcarea nu mai există

Mai multe aeroporturi europene, printre care cele din Birmingham, Roma și Sofia, au primit mesaje de amenințare semnate de presupuși „combatanţi ai Statului Masculin”. Alertele au provocat perturbări ale traficului aerian și au determinat autoritățile să ia măsuri suplimentare de securitate.

Vladislav Pozdniakov a transmis, prin intermediul canalului său de Telegram, că nu are nicio legătură cu mesajele care circulă în numele organizației pe care a fondat-o.

Acesta susține că Statul Masculin nu mai există din 2021, când autoritățile ruse au interzis gruparea, declarând-o extremistă.

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„Cei care organizează astăzi provocări pe teritoriul ţărilor Uniunii Europene (în numele acestei mişcări) acţionează în propriul lor interes, folosind pur şi simplu un steag care nu este al lor”, a transmis Pozdniakov.

Fondatorul a explicat și de ce a ales să răspundă întrebărilor jurnaliștilor europeni, susținând că nu este preocupat de situația de pe continent.

„Nu este vorba că mi-ar păsa în mod special de Europa, de securitatea sau economia sa (în realitate, nu mă interesează deloc), pur şi simplu le răspund jurnaliştilor europeni”, a declarat acesta.

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Sursa foto: dreamstime.com

Amenințările cu bombă au provocat perturbări ale traficului aerian

Alertele false au afectat în ultimele zile mai multe aeroporturi europene, provocând întârzieri și măsuri suplimentare de securitate. În unele situații, aeronave civile au avut nevoie de escorta avioanelor de vânătoare.

Incidentelor li se adaugă un context mai amplu de intensificare a atacurilor hibride în Europa, unele dintre acestea fiind puse de autorități și experți în legătură cu Rusia sau Iranul.

Ce este Statul Masculin, organizația fondată de Vladislav Pozdniakov

Vladislav Pozdniakov a înființat mișcarea Statul Masculin în 2016. Blogger și instructor sportiv, acesta a lansat inițial comunitatea pe VK, o rețea socială populară în Rusia.

Ulterior, gruparea a căpătat o orientare semipolitică, promovând o ideologie bazată pe misoginism și naționalism. Deși nu a avut niciodată o susținere importantă, Statul Masculin a devenit cunoscut prin campaniile de hărțuire desfășurate în mediul online.

În 2021, autoritățile ruse au declarat organizația extremistă și au interzis-o. Potrivit relatărilor din presă, comunitatea a continuat să existe în mediul online, transformându-se într-un grup care susține ofensiva militară a Rusiei în Ucraina.

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