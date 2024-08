Economie Fondatorul Avon a vândut cărți din ușă în ușă înainte de a ajunge la cosmetice







Avon este astăzi un brand cunoscut în lumea întreagă pentru produsele cosmetice pe care le comercializează, dar și pentru haine, cadouri, accesorii și bijuterii. Puțini știu însă că afacerea înființată cu aproape 140 de ani în urmă a început, de fapt, cu vânzarea de cărți.

În 1886, când fondatorul Avon, David H. McConnell, s-a apucat de afacerea sa de vânzări directe, din ușă în ușă, a făcut-o ca să vândă cărți. Iar cum în majoritatea cazurilor persoanele care îi deschideau erau femei, s-a gândit că ar avea mai mult succes dacă, alături de tomurile pe care voia să le plaseze, ar adăuga și câteva mostre gratuite de produse cosmetice și de parfum. Raționamentul a fost parțial corect. Și asta pentru că produsele de frumusețe atrăgeau mai multă atenție decât cărțile.

Așa că McConnell s-a reorientat rapid și și-a creat propriile sale parfumuri. Pe care a și început să le vândă în anii 1880.

Afacerea sa cu parfumuri a fost deschisă oficial în 1886 sub numele The California Perfume Company. Ceea ce înseamnă că Avon există de 138 de ani și că este cea mai veche companie din industria produselor de frumusețe din SUA. Cu toate acestea, numele oficial al companiei nu a fost schimbat în Avon Products Inc până în 1928.

O companie pentru femei

Ceea ce face Avon atât de populară în prezent este sistemul său unic de vânzare directă. Modelul de afaceri al Avon a început cu vânzările din ușă în ușă și distribuirea de broșuri pentru publicitatea produselor. Și continuă, într-o altă formă, dar pe același principiu, și astăzi.

Strategia de afaceri al lui David H. McConnell s-a bazat nu doar pe captarea atenției și convingerea potențialului client prin oferirea de mostre. Ci a inclus și oferirea de locuri de muncă pentru femei, care au devenit reprezentanții Avon. Un lucru remarcabil ținând cont că acest lucru s-a întâmplat înainte de anii 1900. Când era mult mai greu pentru femei să găsească ceva de lucru în afara gospodăriei.

Când McConnell a început să vândă parfumuri, majoritatea clienților săi erau gospodine. Prima reprezentantă de vânzări femeie a fost Persis Foster Eames Albee și este cunoscută ca prima „doamnă Avon”. Albee a lucrat pentru companie timp de 12 ani. Perioadă în care a adus în companie nu mia puțin de 5.000 de reprezentanți femei.

Anumite aspecte s-au schimbat însă din 1886 până în prezent. Compania a început cu parfumuri și produse de frumusețe. Dar astăzi oferă îmbrăcăminte sport și alte articole vestimentare pentru femei, bijuterii și accesorii, bunuri pentru casă și cadouri. În 1975, Avon a devenit cel mai mare producător de bijuterii din lume.

6,4 milioane de reprezentanți Avon

Avon a fost fondată în New York, dar a durat ceva timp până când și-a extins piața în străinătate. De exemplu, produsele Avon au început să fie vândute în China abia în 1990.

Însă cosmeticele americane nu au ajuns cu mult mai devreme nici în orașele din Marea Britanie. Operațiunile Avon au început în Regatul Unit abia după 1957. Filiala din Marea Britanie a fost prima intrare a companiei pe piața europeană. Astăzi, Avon este unul dintre primele trei branduri de frumusețe din Marea Britanie. În țară există nu mai puțin de 160.000 de reprezentanți ai companiei.

La nivel global, există 6,4 milioane de reprezentanți care vând produsele Avon. Iar compania și extins filialele în peste 100 de țări. Este adevărat însă că a și avut la dispoziției aproape 14 decenii. În acest interval de timp, a devenit este a doua cea mai mare companie de vânzări directe din lume. Primul loc îi revine gigantului Amway.

Avon are un număr mare de filiale, iar pentru o perioadă printre acestea s-a numărat și brandul de lux Tiffany & Co. Nu pentru mult timp însă. Avon a achiziționat Tiffany în 1979 pentru 104 milioane de dolari. Dar a vândut-o repede, în 1984 pentru 135 de milioane de dolari.

Schimbări, preluări, dezvoltări

În 2016, Londra a devenit sediul global al Avon Products. Iar din 2021, românca Angela Crețu a fost noul CEO al companiei. Anul trecut, după 25 de ani în cadrul companiei, Angela Crețu a decis să se retragă.

În 2020, Avon a fost preluată de Natura & Co, care deține și The Body Shop, Aesop și Natura Cosméticos. Natura & Co are 76% din acțiunile companiei, în timp ce restul de 24% este încă deținut de acționarii Avon.

De-a lungul anilor, Avon a dezvoltat diverse mărci de machiaj, produse de îngrijire a pielii și a părului, parfumuri etc. Dintre acestea, cele mai populare tipuri de produse sunt cele de îngrijire a pielii și machiajul. Acestea sunt fabricate în întreaga lume, inclusiv în SUA, Polonia, Franța, Rusia, China, Marea Britanie și alte țări. Nu există un centru care să conecteze toate aceste facilități. Avon are mai multe baze de producție, care sunt atât deținute atât de companie, cât și parteneri terți.

Avon investește constant în zona de cercetare și dezvoltare. În 1986 a fost prima companie care a stabilizat Retinolul pentru utilizarea într-un produs de îngrijire a pielii. Iar în 1992 a fost prima companie care a utilizat Acidul Alfa Hidroxi (AHA) în acest sens, conform rep-wanted.