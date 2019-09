UPDATE – Una dintre victime a murit.

Potrivit stației locale FOX-5, care citează poliția, șase persoane au fost împușcate.

Incidentul a avut loc puțin după ora locală 10:00.

Un post de televiziune afiliat ABC a publicat imagini cu ambulanțele care au preluat victimele.

WJLA-TV a mai adăugat că a existat un masiv răspuns al poliției la intersecția dintre străzile 14 și Columbia, la circa trei kilometri de Casa Albă.

UPDATE: No confirmed # of shooting injuries yet but I’ve personally seen 4 ambulances leave the scene here at 14th & Columbia Rd in NW DC. @ABC7News pic.twitter.com/Fmo9niIhWI

— Jay Korff (@ABC7Jay) September 20, 2019