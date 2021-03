Focar de coronavirus la Primăria Capitalei. Antena 3 transmite că un consilier general PSD de la Primăria Capitalei a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Aurelian Bădulescu, fostul viceprimar al Capitalei, a făcut precizări despre această situație.

„În cursul zilei de vineri a avut loc o ședință la Primăria Bucureștiului. În ciuda solicitărilor exprese pe care grupul nostru politic le-a avut și anume acelea de a se desfășura ședința în Sala de Consiliu General, adică pe o suprafață de 500 de metri pătrați unde putea intra cine dorea dintre cei 55 de consilieri, am ajuns în situația în care să fim sunați de colegul nostru, consilierul general Petrariu Vasile-Luliu, care duminică a fost testat pozitiv.

12 ore, 20 de consilieri generali au stat în 20 de metri pătrați, unii cu mască, unii fără mască, în 12 ore nu poți să stai numai cu mască, că mai trebuie să și mănânci, să bei apă. Noi am respectat toate măsurile, am stat cu geamurile deschise. De azi dimineață am tot încercat să iau legătura cu doamna Nicolescu“, a spus Aurelian Bădulescu.

Focar de coronavirus la Primăria Capitalei. Bilanț coronavirus, 1 martie

Până astăzi, 1 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 804.090 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

741.471 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.096 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 20.403 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.029.263 de teste RT-PCR și 305.637 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.616 teste RT-PCR (4.431 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.185 la cerere) și 4.977 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 40.955 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.014 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 48.932 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 130 de persoane.