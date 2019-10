Dodon, omul Moscovei la Chișinău, a discutat cu echipa FMI despre intenția Președinției de a lansa în următoarea perioada un pachet de măsuri cu caracter economic, menite să contribuie la creșterea economică a țării.

„În special, este vorba de modificările legislației fiscale în privința sectorului HORECA, care în opinia noastră pot afecta perspectivele de dezvoltare a unei ramuri strategice pentru Republica Moldova – turismul. Suntem de opinia că măsurile adoptate în acest sens trebuie revăzute fără a afecta relațiile cu FMI, guvernul și echipa urmînd să discute acest subiect în continuare. Totodată, în scurt timp va fi lansat un set de inițiative menite să contribuie la dezvoltarea acestui sector important.

Am informat echipa FMI și despre proiectele sociale înaintate recent de instituția prezidențială. În special, despre indexarea de două ori pe an a pensiilor, despre asigurarea unei perioade garantate de primire a pensiei și despre extinderea numărului beneficiarilor de ajutor în perioada rece a anului. Aceste proiecte sînt promovate actualmente în Parlament fiind unanim susținute de deputați in marea majoritate a comisiilor parlamentare, iar intenția de a asigura un nivel mai sporit de protecție socială celor mai vulnerabile categorii de populație a fost susținută de reprezentanții FMI”, a menționat Igor Dodon.

Evident că postarea de pe pagina de Facebook a lui Igor Dodon este și în limba rusă, pentru ca șeful său, Vladimir Putin să nu aibă vreo problemă asupra termenilor negocierilor dintre moldoveni și FMI.

