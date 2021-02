Fluturașul de salariu al lui Godină după 15 ani de muncă! Polițistul Marian Godină a arătat că, luna trecută, a încasat 4.400 de lei net. „Cei 4.400 de lei reprezintă totalul banilor intrați pe card”, a explicat brașoveanul. Conform propriilor afirmații, are 15 ani în Poliție. „Din care 12 petrecuți la Rutieră, numai în stradă, și 3 la Serviciul pentru Acțiuni Speciale”.

Godină e dezamăgit: Acei 4.400 de lei reprezintă totalul banilor intrați pe card

„Legat de salarii, căci și despre ele se vorbește că ar fi foarte mari, am să dau exemplu salariul meu de luna trecută. Am luat salariu 4.400 de lei. Ca să nu mai fie nevoie să răspund comentariilor în care voi fi întrebat dacă nu mai am și alte sporuri, norme de hrană etc, scriu aici că acei 4.400 de lei reprezintă totalul banilor intrați pe card. Adică acolo e inclus tot”, a scris popularul polițist pe blogul său.

„Am 15 ani vechime în poliție, din care 12 petrecuți la Rutieră, numai în stradă, și 3 la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Pentru acuratețe, pot spune că salariul diferă de la lună la lună, în funcție de orele de weekend lucrate. Așadar, sunt luni în care am ajuns la salariul de 4.800 de lei, chiar și 4.900. Dar niciodată nu am depășit această sumă”, a mai precizat Godină.

„Vi se pare mult ca un polițist de la „mascați” să aibă salariu de 4.400 de lei? Repet, ăsta e salariul complet, cu toate sporurile și cu tot cu norma de hrană. Mie mi se pare că e destul de mic, ținând cont de riscuri, de faptul că îmi petrec multe nopți, sâmbete, duminici și sărbători la muncă”.

Există și privilegiați ai sistemului. Godină o dă ca exemplu pe ”pensionara” de 42 de ani



Îm postarea sa, Marian Godină a făcut referire la Irina Alexe, numită în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, deși aceasta se pensionase. În urmă cu câțiva ani, Irina Alexe a fost în centrul unui scandal, după ce s-a aflat că în 2016 s-a pensionat, când avea numai 42 de ani. Irina Alexe a primit gradul de chestor la doar 35 de ani, conform hotnews.ro.

Sursa: Libertatea