Dramă în muzica populară. Florin Vasilică nu își mai poate ascunde suferința: „Durerile sunt groaznice!”

Unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de muzică populară din România, Florin Vasilică, a oferit detalii despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Acesta a spus că durerile pe care a trebuit să le suporte au fost groaznice, dar tratamentul pe care îl urmează îl face să se simtă mai bine. Medicii i-au indicat să aibă grijă în continuare.





Florin Vasilică, fiul regretatului artist de muzică populară Liviu Vasilică, a avut probleme din cauza unei hernii de disc.

„Am avut dureri groaznice. Nu mă mai puteam mișca, aveam amețeli și de-abia mă mai țineam pe picioare. Am fost la medic și mi s-a spus că am două hernii de disc cervicale. Am fost la un spital privat în București unde am făcut tratament: infiltrații cu ozon, săptămânal, timp de o lună. Apoi, în Alexandria, am făcut ședințe de fizioterapie. Mă simt mai bine, dar trebuie să am grijă.”, a declarat Florin Vasilică, conform Cancan.

Acesta a spus că dacă durerile reapar va fi nevoit să suporte o intervenție chirurgicală. „Încerc să nu ajung la operație. Nucleoplastie se numește această intervenție și costă destul de mult. Mi-e puțin teamă, dar am auzit că recuperarea nu e atât de grea ca atunci când se realizează cu bisturiul. E mai delicată această intervenție modernă”, a mai spus el.

Florin Vasilică a fost diagnosticat cu început de hernie de disc de curând. Având în vedere că boala e în faza incipientă, artistul a fost băgat de urgență sub tratament și, potrivit mărturisirilor sale, în prezent, se simte bine.

„Am ceva probleme de sănătate, dar le ţinem sub control. Am dat de un medic foarte mult. Este un început de hernie de disc, dar este totul sub control. Sunt sub tratament şi reuşesc să fac faţă. A fost puţin mai greu în ultima perioadă, dar sunt bine acum. Când stăteam în maşină aveam dureri, dar acasă îmi treceau.”, a declarat Florin Vasilică.

