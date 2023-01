Florin Salam, scandal cu Alex Bodi. „Vrea să se îmbogățească pe spatele meu.” De ce s-a supărat manelistul

Florin Salam a recunoscut că s-a implicat în afaceri cu NFT-uri și că a fost încurajat de Alex Bodi. Cu toate astea, manelistul a declarat că fostul iubit al Biancăi Drăgușanu l-a mințit și că nu s-a ținut de cuvânt.

,,Eu am crezut că este un joc, de fapt, un joc pentru fanii noştri, un joc mai copilăresc. Nu am ştiut eu că este vorba de afaceri, că dacă ar fi mi-aş face singur. Eu, pe numele meu, vreau să mă îmbogăţesc eu. Când intri într-o situaţie de genul, probabil trebuie să fie toată lumea bine. Dacă voi îmi faceţi mie un avantaj, trebuie şi voi să aveţi avantaje pe tema aceasta. Vă dau cuvântul meu de om, am ştiut că e doar un joc. Vezi, dacă eu întotdeauna sunt aşa… pe străzi, alerg, mintea mea este în 1000 de părţi. N-am ştiut că cineva face pe spatele meu… aşa că, oameni buni, eu m-am retras din chestia asta cu…. Probabil, dacă vorbeam din prima cu Alex Bodi şi el se ţinea de cuvânt, rămâneam şi ţineam şi lumea la curent cu tot ce se întâmplă pe acolo.”, a declarat Florin Salam în online.

Florin Salam, păcălit de Alex Bodi

Mai mult, Florin Salam a declarat că Alex Bodi a insistat să intre în această afacere pentru a face bani pe spatele lui. El a mai spus că l-ar fi ajutat pe afacerist, dar doar dacă ar fi fost sincer și corect de la început.

,,Eu m-am retras de aici pentru că nu am ştiut că e tema asta, nici nu s-au ţinut de cuvânt cei care m-au chemat să facem o treabă. Nu s-au ţinut absolut deloc de cuvânt. Asta este, nu au avut putere să stea în preajma mea. Nu vreau să fiu fiţos, dar când stai de vorbă cu Florin Salam, trebuie să bagi şi mâna în buzunar. Mai bine spui din prima că vrei să te ajut şi atunci te ajut, că aşa mă ştiu. Am ajutat toată viaţa. Dar când vrei să apari cu Florin Salam doar ca să apari lângă el şi după aceea aşa, trebuie să afle lumea de la boss.

Am crezut că e doar un joc de distracţia oamenilor şi deodată văd că cineva vrea să se îmbogăţească pe spatele lui F.S.! Pe spatele lui F.S. se îmbogăţeşte doar F.S.! Şi cum? Prin corectitudine! Doar așa!”, a mai spus Florin Salam.