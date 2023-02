Florin Salam, noi probleme cu legea. Manelistul, audiat într-un dosar de proxenetism

Poliția Capitalei a făcut miercuri, 22 februarie, mai multe percheziții în București, Ilfov și Vâlcea. Și Florin Salam ar fi implicat într-un dosar de cămătărie și proxenetism. Zeci de persoane au fost aduse la audieri, inclusiv manelistul.

Florin Salam a fost la Secția 24 Poliție pentru a da declarații în calitate de martor. La audieri au fost aduse și două recepționere de la un hotel din centrul Capitalei dar și mai mulți membrii ai clanurilor Ștoacă și Macula.

11 percheziții și 39 de mandate de aducere

Oamenii legii au anunțat că s-au făcut 11 percheziții miercuri dimineață și că au fost puse în aplicare deja 39 de mandate de aducere. „În fapt, mai multe persoane sunt bănuite că ar fi înlesnit practicarea prostituției, în Sectorul 5, dar și în alte localități din țară, obținând foloase patrimoniale de pe urma acestei activități, care ar fi fost desfășurată de mai multe femei.De asemenea, din cercetări s-a stabilit că unele dintre persoanele bănuite ar fi oferit sume de bani cu dobândă impusă și termen de restituire.În baza mandatelor de aducere, persoanele vizate urmează a fi conduse la audieri, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de proxenetism și cămătărie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române”, a transmis Poliția Capitalei, potrivit Ziare.

Salam, scandal cu Alex Bodi

Nu este singura problemă cu care Florin Salam s-a confruntat în ultima perioadă. El a intrat într-un conflict uriaș și cu Alex Bodi din cauza afacerilor cu criptomonede. Manelistul declarase că fostul iubit al Biancăi Drăgușanu l-a mințit că va face profit.

,,Eu am crezut că este un joc, de fapt, un joc pentru fanii noştri, un joc mai copilăresc. Nu am ştiut eu că este vorba de afaceri, că dacă ar fi mi-aş face singur. Eu, pe numele meu, vreau să mă îmbogăţesc eu. Când intri într-o situaţie de genul, probabil trebuie să fie toată lumea bine. Dacă voi îmi faceţi mie un avantaj, trebuie şi voi să aveţi avantaje pe tema aceasta. Vă dau cuvântul meu de om, am ştiut că e doar un joc. Vezi, dacă eu întotdeauna sunt aşa… pe străzi, alerg, mintea mea este în 1000 de părţi. N-am ştiut că cineva face pe spatele meu… aşa că, oameni buni, eu m-am retras din chestia asta cu…. Probabil, dacă vorbeam din prima cu Alex Bodi şi el se ţinea de cuvânt, rămâneam şi ţineam şi lumea la curent cu tot ce se întâmplă pe acolo.”, a declarat Florin Salam în online.