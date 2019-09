Regele manelelor, Florin Salam, a transmis un mesaj pe pagina sa de facebook care i-a întristat pe fanii săi. Înainte de a se opera, Florin Salam, a vrut să le transmită fanilor următoarele cuvinte :,,Când ești pe patul de spital și nu se mai poate face nimic, atunci vei realiza că sănătatea și fericirea sunt mai importante decât banii. Corect” , anunță cancan.ro

Manelistul nu a mai ieșit public de câteva luni, acesta având grave probleme de sănătate, spun apropiații săi. Florin Salam urmează să fie supus unei operații chirurgicale dificile, iar un apropiat al acestuia a declarat :,,Nu am mai vorbit cu Florin de câteva zile. Nu mai știe nimeni nimic de el. Din ce am înțeles, ar fi internat la spital, are probleme cu ficatul și va fi operat”.

Fanii lui Florin Salam așteaptă că manelistul să își reia cât mai repede concertele , acest lucru dorindu-l și Florin Salam.

