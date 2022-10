Florin Salam, gesturi tandre în public. Manelistul este răsfățat de femeile din viața lui. Cum a fost surprins

Florin Salam are o soție care îl răsfață cu fiecare ocazie, dar și trei fetițe care sunt alături de el. De când s-a confruntat cu probleme de sănătate, manelistul s-a axat mai mult pe familie și pe momentele importante. După o perioadă tulbure, cele mai importante femei din viața lui l-au scos la plimbare și l-au pupat fără reținere.

El a fost surprins în timp ce mergea la un restaurant de lux, așa cum ne-a obișnuit, alături de soția sa, Roxana Dobre, fiica sa cea mare, Betty Salam și mezina familiei. Cântărețul a coborât din bolid în timp ce vorbea la telefon. Zambetul nu i-a lipsit, dar nici afecțiunea fetei sale.

Betty Salam nu s-a mai ascuns și l-a pupat pe tatăl său în văzul tuturor. Nici îmbrățisările nu au lipsit. Ceva mai în față, se afla Roxana Dobre cu fiica cea mică. Soția manelistului a ales o ținută la modă pentru ieșirea în familie. Ea nu a putut pleca de acasă fără geanta sa din noua colecție Christian Dior.

Chiar dacă Florin Salam se deplasa mai încet ca partenera sa și mezina familiei, cele două l-au așteptat zâmbitoare pe „Rege”, potrivit Mediaflux.

Banii nu sunt o problemă pentru Florin Salam

În urmă cu câteva săptămani, Florin Salam a fost surprins cu banii în ghiozdan, dar fără familia lui. El a fost văzut în centrul Bucureștiului, fiind îmbrăcat lejer și mergând repede de tot către sediul unei bănci din oraș. Acesta a parcat bolidul de lux și s-a grăbit să intre în instituție.

Manelistul încearcă să se pună pe picioare și să nu mai amâne treburile importante pe care le are. Chiar dacă a întâmpinat mari probleme de sănătate, Salam a reușit să își reia activitatea.

„Încă nu și-a revenit în totalitate, însă se simte oboseala și acum, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul cuiva care vine acasă la noi și se ocupă de el, va fi bine în curând. El este un bărbat puternic și un om muncit. Am trecut cu bine peste toate momentele acelea grele, dar s-a dramatizat puțin situația, pentru că așa suntem noi, românii. Am trecut cu bine peste tot, am luat ce a spus medicul și a fost ok”, a spus Roxana Dobre.