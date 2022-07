Florin Răducioiu pleacă de la Dinamo: „Am făcut tot ce am putut ca să salvez clubul. Nu e respect faţă de persoana mea”

Managerul echipei de fotbal de la Dinamo, Florin Răducioiu, părăsește echipa, nemulțumit de lipsa de cooperare a lui Răzvan Zăvăleanu, administratorul clubului în materie juridică.

Florin Răducioiu pleacă de la Dinamo

„Da, de mâine dimineaţă Dinamo e un capitol închis. Mâine îmi dau demisia. Am hotărât după multe tentative ale mele să vorbesc cu Răzvan Zăvăleanu, de a reconstrui echipa şi de a-mi da posibilitatea de a lucra mai mult la Dinamo. Nu mi-a răspuns de o lună de zile la tentativele de a vorbi cu el şi pentru mine a fost o lipsă de respect, faţă de persoana mea, în primul rând.

Am crezut că e vorba despre respect, sinceritate. Sunt foarte dezamăgit de comportamentul dânsului. Să-l întrebaţi pe dânsul de ce a făcut asta. Am încercat să mă implic, să fac mai multe. Dinamo e un capitol închis, cred că am făcut tot ce am putut să salvez clubul, cât mi s-a permis să fac.

În afară de lucrurile sportive, e vorba despre respect. Am observat în această lună că nu e respect faţă de persoana mea, cât nu am dat de el. Faţă de persoana mea şi faţă de ce am făcut pentru Dinamo. Fiecare să-şi vadă de drumul lui. Dinamo e un capitol închis. Nu am ce să mai discut”, declară managerul Florin Răducioiu, conform Adevărul.ro.

Răducioiu s-a întors la Dinamo în ianuarie 2022

„Sosirea mea este iminentă. Eu cred că cei care se ocupă de problemele economice sunt foarte bine pregătiți. L-am cunoscut pe domnul Zăvăleanu, sunt convins că este o persoană foarte bine pregătită pentru a salva clubul, pentru a gestiona corect și transparent situația”, spunea, în ianuarie, Florin Răducioiu la evenimentul organizat de fanii din DDB.

Practic, Răducioiu s-a întors în funcţia ocupată în perioada 2006-2007, când Dinamo câştiga ultimul titlu din istoria clubului. Atunci, „câinii” reuşeau un sezon de vis, cu 13 victorii consecutive în startul stagiunii. Mai mult decât atât, Dinamo obţinea şi calificarea în primăvara europeană din Cupa UEFA, când învingea, în faza grupelor, echipe precum Bayer Leverkusen şi Beşiktaş. În 16-imile de finală, „câinii” erau eliminaţi de Benfica.

Carieră fulminantă pentru fotbalistul crescut de Dinamo

Florin Răducioiu şi-a făcut junioratul la Dinamo, unde a şi debutat la 16 ani, pe 10 mai 1986, într-o victoria a „câinilor” cu Poli Timişoara, scor 2-1. Cinci sezoane a petrecut fostul mare atacant în „Ştefan cel Mare”, de unde a plecat în 1990, la Bari.

În Italia, Florin Răducioiu a jucat la Bari, Verona, Brescia şi AC Milan, cu ultima reuşind să câştige titlul în Serie A şi Liga Campionilor. „Marele Blond” a mai evoluat la Espanyol, West Ham United, VfB Stuttgart, AS Monaco şi Creteil. Transferul din 2001, la AS Monaco, i-a adus un record lui Florin Răducioiu, devenind primul fotbalist care a jucat în toate cele cinci mari campionate din Europa. Performanţa a fost egalată, ulterior, de Christian Poulsen şi Stevan Jovetic.

La naţionala României, Florin Răducioiu a jucat între 1990 şi 1996, reuşind să strângă 40 de selecţii şi 21 de goluri. A fost în lotul tricolorilor la Mondialele din 1990 şi 1994, dar şi la EURO 1996.