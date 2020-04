Florin Prunea, președintele echipei Dinamo, a dat de înțeles că va pleca din Ștefan cel Mare. Dur contestat de suporterii „roș-albilor”, fostul portar al echipei naționale a spus că nu și-a putut face treaba așa cum ar fi vrut și că a fost prins în mijlocul unor scandaluri interne.

„Nu am niciun gust amar după perioada la Dinamo. Îmi pare rău că nu am reușit mai mult. Dar am avut niște condiții la limita suportabilului. A fost o perioadă grea. Am nimerit într-un război civil, care nu era al meu. Nu vă aduceți aminte ce a fost? Cu suporterii? Cu Neagoe? Ăsta nu e Dinamo pe care-l cunoșteam! Să se certe dinamoviștii în ei… Atâta ură nu am văzut! Eu nu am fost lăsat să conduc așa cum eram eu obișnuit. Să dea alții explicații pentru asta.

Dinamo nu va intra în faliment. Patronul va interveni. E om serios și nu va lăsa Dinamo să moară. Când va veni momentul, Ionuț Negoiță va interveni”, a declarat Prunea la Pro X.