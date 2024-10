Monden Florin Marin are un nou iubit. Devoratorul de milionari a primit vilă cu piscină lângă Arafat







Florin Marin a devenit faimos după ce s-a căsătorit cu Philip Clements, un milionar cu 50 de ani mai mare ca el. După ce a rămas văduv în 2020, românul s-a îmbogățit și și-a făcut un nou iubit. Devoratul de milionari deja l-a convins să-l treacă în testament. El a primit și o vilă cu piscină și a devenit vecinul lui Raed Arafat.

Florin Marin și-a făcut un nou iubit

Acesta a spus că se vede și cu alți bărbați, chiar dacă are o relație. ”Eu și iubitul meu am decis să avem o relație deschisă, avem aplicații de dating, dar am pus niște condiții: mai ieșim și cu alți bărbați, nu înnoptăm în altă parte, nu ne povestim detalii. A încercat odată asta, și am făcut o criză de gelozie. În Germania, unde locuiesc acum, este o practică obișnuită printre relații. În hotelul iubitului meu, acolo unde eu lucrez din când în când, am angajat doar personal din comunitatea LGBT, inclusiv români, pentru că știu cât de discriminați sunt când e vorba de angajare”, a declarat Florin Marin pentru Cancan.

I-a cumpărat vilă cu piscină lângă Raed Arafat

El a spus că noul lui iubit, în vârstă de 52 de ani, este milionar și că i-a cumpărat o vilă cu piscină în cartierul Cosmopolis. El a declarat că este vecin cu Raed Arafat și că acesta l-a ajutat de câteva ori.

„Giovanni are afaceri cu mașini, deține un hotel, este milionar. I-am spus de mai multe ori că îmi doresc o casă pe pământ și mi-a cumpărat o vilă cu piscină în cartierul Cosmopolis, o casă superbă, pe care am amenjat-o cum am vrut eu. A costat cu totul vreo 250.000 de euro. Am și vecini celebri: vizavi de mine stă Zbir (n.r. vedetă pe Youtube), dar și Raed Arafat.

El stătea la bloc în Cosmopolis, dar când lumea a aflat unde locuia, și-a luat vilă, probabil pentru mai multă intimitate. M-a ajutat la un moment dat, îmi era rău, nu răspundea nimeni la Ambulanță, și l-am rugat să mă ajute, și a venit rapid un echipaj. Este un vecin foarte discret, nu-l vedem foarte des”, a mai spus devoratul de milionari.

Iubitul milionar l-a trecut în testament

Florin a povestit că iubitul milionar l-a trecut în testament după doar trei luni de relație. El a spus că are foarte mulți bani și de la fostul soț și că unele persoane îi vânează averea.

”După trei luni de relație i-am zis că eu vreau să fiu trecut moștenitor. Dacă pățește ceva, să nu rămân cu degetul în gură. Pe lângă asta îmi dă și bani de cheltuială, iar cu pensia de urmaș de pe urma fostului soț, plus banii de la Giovanni, primesc vreo 7.000 de lire pe lună. Restul moștenirii de la Philip am pus-o în conturi, la bancă.”, a povestit românul.