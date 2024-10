Monden Florin Dumitrescu, achiziție cu mulți cai putere. Celebrul chef nu s-a uitat la bani







Florin Dumitrescu se bucură din plin de ceea ce trăiește în prezent. După ce s-a întors la PRO TV alături de ceilalți doi chefi, veștile bune au venit și pe plan financiar. Drept dovadă, cunoscutul bucătar și-a îndeplinit o dorință.

Florin Dumitrescu și-a cumpărat un nou bolid de lux

Juratul de la Masterchef a investit o sumă impresionantă în noua bijuterie pe patru roți. Astfel, Florin Dumitrescu nu s-a uitat la bani atunci când a făcut achiziția, având în vedere că prețul unui astfel de model este unul piperat.

Odată plecarea de la Antena 1, o parte dintre fanii emisiunii credeau că nu îl vor mai vedea pe micul ecran. După o perioadă de liniște deplină, acesta s-a întors la postul din Pache Protopopescu împreună cu ambii colegi de echipă.

A optat pentru un model cu mulți cai putere

Florin Dumitrescu nu risipește banii munciți și îi investește în lucrurile de care are nevoie. Conform zvonurilor din spațiul public, salariul său de la PRO TV ar ajunge la 20.000 de euro lunar. În plus, acesta are și alte proiecte personale și contracte de imagine.

Recent, cunoscutul chef și-a cumpărat o mașină luxoasă. Acesta s-a afișat deja cu bolidul de lux pe străzile Capitalei, atrăgând privirile celor pasionați de domeniul auto. Este vorba despre un BMW x7 40i xDrive negru, arată Cancan.

Florin Dumitrescu ar fi plătit o sumă impresionantă

În funcție de dotările alese, un astfel de model ajunge la 100.000 de euro. Astfel, cunoscutul bucătar nu s-a uitat la bani atunci când a făcut alegerea.

Florin Dumitrescu este implicat într-un parteneriat cu un cunoscut lanț de supermarketuri din România. Prin prisma acestei colaborări, chef-ul a adus pe piață un brand de ustensile de bucătărie și oale. Juratul de la Master Chef face diferite demonstrații cu produsele respective și postează des rețete culinare pentru fanii lui.